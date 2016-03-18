Чубаров о визите Путина в Крым: преступников всегда тянет на место преступления

Народный депутат Украины, лидер Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров комментируя приезд российского президента Владимира Путина в оккупированный Крым 18 марта, заявил, что преступников всегда тянет на место преступления.

Об этом он заявил во время своего выступления перед студентами и преподавателями Карлова университета в Праге, сообщает "Радио Свобода".

"Преступника всегда тянет на место преступления. Путин 18 марта планирует посетить Крым. Мир уже знал одного параноика ХХ века, и все мы знаем, чем это все закончилось", — отметил председатель Меджлиса.

Ранее Чубаров заявил, что в Крыму Россия применила тактику "выжженного пространства".