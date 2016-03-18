У Путина заявили, что не собираются ни с кем обсуждать "свой" Крым

Песков также не ответил на вопрос, будет ли Москва отвечать на новые санкции ЕС в случае их введения.
Решение об аннексии Крыма Россией не подлежит обсуждению и не может быть предметом международных переговоров.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет Lenta.ru.
"Это регион Российской Федерации, Россия не обсуждала и не будет ни с кем никогда обсуждать "свои" регионы", — подчеркнул он.
По его словам, принятое в 2014 году решение о "присоединении" Крыма к России не подлежит обсуждению и не может быть предметом международных переговоров.
Стоит также отметить, что Песков не ответил на вопрос, будет ли Москва отвечать на новые санкции ЕС в случае их введения.
"Смотря о каких санкциях идет речь, непонятно, о чем там идет речь, поэтому здесь трудно ответить на этот вопрос", — сказал Песков.
Напомним, что на сессии ООН США и ЕС вновь осудил аннексию Крыма Россией.
Евросоюз призывал страны ООН поддержать санкции против России.