Итоги недели. Дуалистичный референдум, обволакивающий офшор и проявляющаяся коалиция

9 апреля 2016, 19:22

Украина получила первый опыт борьбы за продвижение своих интересов в Западной Европе.

Евгений Магда

Референдум в Нидерландах относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС может стать примером превращения лимона в лимонад. Президентский офшор больше напоминает лакмусовую бумажку. Контуры новой коалиции в Верховной Раде проступают все более отчетливо.

Хотя противников Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в Нидерландах оказалось почти в два раза больше, чем сторонников, посыпать голову пеплом не стоит. Во-первых, решение референдума — скорее проблема Голландии и Европейского Союза, чем Украины, представители которой получили первый опыт борьбы за продвижение своих интересов в западноевропейской стране. Во-вторых, упомянутое Соглашение без проблем продолжит действовать в экономической части, и у официального Киева есть шанс получить безвизовый режим в качестве своеобразной политической компенсации. В-третьих, большая политика состоит из разнообразных кризисных ситуаций, и в конкурентном мире не стоит рассчитывать на хроническое снисхождение. Итогам голландского референдума предстоит стать не только предметом обсуждения внутри Евросоюза, но и уроком для представителей украинской элиты.

Еще одним, по своему связанным, уроком стала ситуация вокруг президентского офшора. Громкое раскрытие Panamapapers с планетарным размахом коснулось многих политиков, даже Владимиру Путину пришлось отмазывать публично своего друга-виолончелиста, оперирующего круглыми суммами. Но в ситуации с Петром Порошенко суета вокруг офшора оказалась иллюстрацией к известному выражению "Много шума из ничего", хотя в современных украинских реалиях практически любой скандал, связанный с главой государства, становится резонансным. Дабы общественные инстинкты в этом вопросе не напоминали рефлексы собаки Павлова, властям стоит действовать несколько энергичнее, чем сегодня.  И хотя глава государства пообещал запретить использование офшорных счетов в Украине, общество к этому финансовому механизму продолжает относиться настороженно.

Продолжительное отсутствие Порошенко в стране привело к парадоксальному эффекту ускорения процесса формирования коалиции. Не здесь обошлось без Владимира Гройсмана, переживающего в прямом смысле слова переходный, от спикерства к премьерству, период. Собеседования с временно неприкаянными внефракционными, готовыми пополнить коалиционные ряды, продолжались с высокой степенью интенсивности, и в середине недели планка в 226 "штыков" была преодолена.

Новая коалиция имеет все шансы повторить формат политического брака фракций НУ-НС и БЮТ в 2007 году, переполненного взаимным недоверием. С другой стороны, срабатывает формула "Цель оправдывает средства": если новому составу коалиции удастся обеспечить осуществление реальных реформ, то ей практически гарантирована пролонгация работы.  Юлия Тимошенко тем временем будет находиться в демократической оппозиции, поскольку предпочитает спешить медленно на пути к премьерскому портфелю, не исключая, что для его получения могут понадобиться и досрочные парламентские выборы. Урезание численности коалиции по сравнению со стартом восьмого созыва и отказ от амбиций конституционного большинства свидетельствует о необходимости экстренной смены властной парадигмы в пользу прагматизма и предсказуемости. Возможности и ресурсов для имитации бурной деятельности практически не осталось.

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