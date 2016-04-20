Эксперт: решение Еврокомиссии о безвизовом режиме — результат работы правительства Яценюка

Предложение Еврокомиссии внести Украину в список стран, граждане которых могут ездит в ЕС без виз, является результатом работы правительства Арсения Яценюка.

Об этом заявил в комментарии директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

"Решение Еврокомиссии — это результат работы предыдущего правительства Арсения Яценюка, который не скрывал своей евроатлантической и антикремлевской ориентации", — отметил эксперт.

"Это очень важно подчеркнуть именно сейчас, когда в новом правительстве появились люди, которые заигрывают с Кремлем — один из членов Кабмина, которого до сих пор почему-то не одернул премьер-министр Гройсман (Владимир Гройсман — ред.), начал свою деятельность с того, что предложил возобновить социальные выплаты сепаратистам Донецкой и Луганской областей", — подчеркнул Небоженко.

По его словам, новое правительство должно проявить заботу не о потребностях Кремля, а о потребностях Украины и Европы.

"Хотелось бы надеяться, что новый Кабмин будет поддерживать все позитивное, что было сделано Яценюком. Очень важно, что у нас появилась преемственность, особенно в евроинтеграционном направлении, чтобы появилась традиция, когда прошлое не отбрасывалось "вообще", а продолжалась работа над тем лучшим, что было сделано", — добавил аналитик.