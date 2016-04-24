Порошенко пообещал, что через три недели Украина получит генпрокурора

Президент Петр Порошенко уверен, что на ближайшей пленарной неделе Верховной Рады Украина должна получить генпрокурора.

Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам, сообщает УНИАН.

"Это чрезвычайно важный этап построения новой системы власти, и я твердо убежден, что на первой пленарной неделе Верховной Рады (10-13 мая — Ред.) мы должны получить генерального прокурора", — заявил Порошенко.

"Это наше обязательство не только перед украинским народом, но это и реализация позиции по финансовым организациям, по другим вещам для того, чтобы мы получили финансирование наших партнеров", — сказал президент.

Напомним, 29 марта Верховная Рада 289 голосами дала согласие на увольнение Виктора Шокина президентом с должности генерального прокурора.

3 апреля Порошенко подписал указ об увольнении Шокина.

21 апреля председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко заявил, что президент рассматривает как минимум 4 кандидатуры на должность генерального прокурора.