Эксперт объяснил, почему Порошенко попытается подмять под себя Раду и Кабмин

При формировании парламентской коалиции и нового украинского правительства роль президента Петра Порошенко весьма существенно возросла.

Об этом политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал на чате в "Главреде".

"Структура нашей Конституции будет стравливать любого президента с парламентом и Кабмином. У любого президента появляется соблазн подмять под себя Кабмин или парламент. Это делали все президенты и будут делать следующие", — подчеркнул политолог.

Эксперт также заметил, что любая политическая сила, которая попадает в парламент, обязательно разлагается методами политической и экономической коррупции. "Тем более, это касается фракции, которая является единственным связующим звеном между президентом, Верховной Радой и Кабмином (речь о Блоке Петра Порошенко "Солидарность". — Ред.).

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