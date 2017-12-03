Rzeczpospolita: Глава МИД Польши рассказал о проблемах между Варшавой и Киевом

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский уверен, что вернуть обломки президентского борта после крушения под Смоленском ещё можно.

В интервью изданию Rzeczpospolita он упрекнул своих предшественников в том, что они не действовали в интересах Польши. Министр также обвинил Киев в препятствовании нормальным отношениям с Варшавой и напомнил о военных репарациях, которые Польша ждет от Германии и России, цитирует польское издание Inosmi.

На линии Польша — Украина нет диспута. Есть одностороннее невыполнение Украиной исторических договорённостей. Две страны договорились об организации Форума польско-украинского сотрудничества. Форум не проводится, потому что нет желания с украинской стороны. Более того, Украинский институт национальной памяти принял решение приостановить эксгумацию останков поляков, заявил в беседе с изданием Rzeczpospolita министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.



Глава польского МИД опроверг обвинения в отсутствии диалога из-за нежелания впускать в страну украинских националистов: "Давайте начнём с того, что украинские власти первыми приняли решение о создании чёрного списка поляков, в котором оказался среди прочих мэр города Пшемысль. Мы не могли молчать. Мы поддерживаем независимость Украины, её суверенитет и стремление в ЕС. Однако это Украина создаёт проблемы в отношениях с Польшей, а не наоборот".



В интервью изданию Rzeczpospolita министр иностранных дел Польши также подчеркнул, что глава Европейского совета Дональд Туск ведёт себя так, будто находится в оппозиции польскому государству. "Он должен был оставаться нейтральным политиком международного органа, а на деле стал частью тотальной оппозиции. Невооружённым глазом видно, что он хочет вернуться в польскую политику и мечтает о президентстве", — добавил он.



Глава МИД Польши заявил также, что вопрос о военных репарациях со стороны как Германии, так и России остаётся открытым и политическое решение ещё не принято. В самой Польше в связи с этой темой идёт внутригосударственная дискуссия.



В интервью дипломат подчеркнул также, что для выяснения обстоятельств смоленской катастрофы необходимы обломки самолёта и чёрные ящики. Но, к сожалению, МИД Польши с 2010-го по 2015 год не сделал ничего, чтобы добиться возвращения польской собственности. Не было никакой организованной акции в отношении ЕС, НАТО, США, которая должна была поднять вопрос о возвращении обломков "Туполева" в первые дни после катастрофы, когда была проведена ошибочная правовая процедура выяснения обстоятельств случившегося.

"Мои предшественники часто забывали о том, что им надо было действовать в интересах Польши", — подчеркнул Ващиковский. "Я многократно беседовал с генеральным секретарём НАТО, с двумя госсекретарями США — Керри и Тиллерсоном. Мы поднимали этот вопрос в переговорах с россиянами. Но и сам Лавров не хотел говорить со мной об этом. Чем дольше Россия удерживает обломки, тем больше она подтверждает, что ей есть что скрывать, а смоленская катастрофа не была простой аварией", — добавил он.



При этом Ващиковский не считает, что дело проиграно, но время не на стороне поляков, подвёл он итог в беседе с изданием Rzeczpospolita.