Саакашвили выступил под Радой с резкими заявлением и отказался идти на допрос в ГПУ, опубликовано видео

Лидер партии "Движение новых сил", экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили объявлен в розыск по трем статьям. Проведение розыска поручено оперативным подразделениям Национальной полиции и СБУ.

Экс-президент Грузии подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Twitter.

1. Оголошено розшук М. Саакашвілі, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 КК України. — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 6 грудня 2017 р.

Сарган добавила, что проведение розыска поручено оперативным подразделениям Национальной полиции и СБУ. Отметим, что ч. 1 ст. 15 — "покушение на преступление", ч. 2 ст. 28 — "совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией".

Между тем, Саакашвили выступил под Верховной Радой, трансляцию ведет телеканал NewsOne.

Сакашвили прокомментировал события в палаточном городке в ночь на 6 декабря.

По его словам, что во время столкновения полиции и протестующих этой ночью, находился в палаточном городке возле Рады, там и ночевал. Он рассказал, что сначала силовики пришли в соседнюю палатку, поэтому ему удалось выйти из своей и стать в окружении сторонников, заявил опальный политик со сцены под Радой.

"Я был в палатке, нас подняли по тревоге... Меня вывели, я стоял в окружении людей. Потом пришли спецназовцы, искали только меня, но не нашли", — добавил Саакашвили.

По информации издания "Страна" Саакашвили действительно прогуливался по палаточному городку под Радой ранним утром.

"Он шел в окружении сторонников и что-то изучал в своем смартфоне", — говорится в сообщении.

Кроме того, во время выступления опальный политик заявил, что генпрокурор Юрий Луценко является "двоечником", напомнил об отсутствии у него юридического образования и заявил, что не планирует являться к нему на допрос.

"Вчера Луценко нагло врал, в том числе по поводу моего статуса. На депутатов возбудили дела на счет того, что они якобы воспрепятствовали законным действиям. Депутаты воспрепятствовали похищению человека, так как у нас все документы на руках", — заявил Саакашвили.

"Этот человек понятия не имеет про право. Второкурсники юридического факультета знают намного больше, чем так называемый генпрокурор Украины. Поэтому я хочу заявить следующее. Я не буду являться к лжегенеральному прокурору, он двоечник неграмотный, незаконный. Я не считаю его генеральным прокурором Украины", — заявил он. При этом Саакашвили добавил, что готов принять следователя в лагере у Верховной Рады.

Кроме того Саакашвили анонсировал вече в центре Киева на 18:00, пишет Украинская правда.

"В 6 вечера мы собираемся на вече и будем объявлять план действий – решительных, но мирных", — сказал Саакашвили.

Он добавил, что под Радой стоят простые люди, "которые последние деньги потратили, чтобы сюда приехать", — подчеркнул он.

"Главное, чтобы на 6 часов пришли люди, чтобы мы устроили вече и поговорили о том, как преодолеть политический кризис в Украине, как очистить страну от барыг и воров", — подытожил Саакашвили.

Напомним, в Мариинском парке на рассвете? 6 декабря, полиция устроила столкновения с протестующими сторонниками Михаила Саакашвили в палатках под Верховной Радой и захватила часть лагеря. Пострадали 20 человек.