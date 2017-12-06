Полиция пытается зачистить Михо-Майдан под Радой: есть пострадавшие, опубликованы фото и видео

Сейчас часть лагеря напротив Рады под контролем полиции.
В 6.00 правоохранители атаковали крайние палатки на Михомайдане, пишет Страна.
"Уже сейчас часть лагеря напротив Рады под контролем полиции", — сообщает кореспондент издания.
Среди активистов полная неразбериха и неорганизованность. Есть пострадавшие.
Как пишет "Громадське", в результате столкновений полиции с протестующими пострадали около 20 человек. Депутат от фракции "Самопоміч" Егор Соболев, который также находится на митинге, сообщил о 10 раненых.
По его словам, пострадавшие есть и среди протестующих, и среди полиции. Соболев рассказал, что силовики штурмовали лагерь с трех сторон.
Самого Саакашвили состоянию 7 утра в палаточном городке нет.
Нардеп Семен Семенченко призывает активистов к обороне.
Фото: Страна.ua; видео: pravda.com.ua