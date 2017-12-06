Полиция пытается зачистить Михо-Майдан под Радой: есть пострадавшие, опубликованы фото и видео

Сегодня, 6 декабря, рано утром полиция устроила столкновения с протестующими сторонниками Михаила Саакашвили в палатках под Верховной Радой и захватила часть лагеря.

В 6.00 правоохранители атаковали крайние палатки на Михомайдане, пишет Страна.

"Уже сейчас часть лагеря напротив Рады под контролем полиции", — сообщает кореспондент издания.

Среди активистов полная неразбериха и неорганизованность. Есть пострадавшие.

Как пишет "Громадське", в результате столкновений полиции с протестующими пострадали около 20 человек. Депутат от фракции "Самопоміч" Егор Соболев, который также находится на митинге, сообщил о 10 раненых.

По его словам, пострадавшие есть и среди протестующих, и среди полиции. Соболев рассказал, что силовики штурмовали лагерь с трех сторон.

Самого Саакашвили состоянию 7 утра в палаточном городке нет.

Нардеп Семен Семенченко призывает активистов к обороне.

Фото: Страна.ua; видео: pravda.com.ua