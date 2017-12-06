"Гопники" в Москве денег не жалеют. Порошенко об освобождении Саакашвили

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что шокирован инцидентом, который завершился освобождением лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили из автомобиля правоохранителей.

Об этом глава государства заявил в ходе выступления в рамках визита во Львовскую область.

"Думал, меня трудно удивить. Но то, что вчера увидела вся страна, поразило и шокировало. Спасибо СБУ и ГПУ за профессиональную защиту интересов государства", — написал он в Twitter.

Думав, мене важко здивувати. Але те, що вчора побачила вся країна, приголомшило і шокувало. Дякую #СБУ та #ГПУ за професійний захист інтересів держави. — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 грудня 2017 р.

Порошенко также отметил, что "армия не для того держит фронт, чтобы враг орудовал в глубоком тылу", назвав организаторов протестных акций Саакашвили "гоп-компанией".

"Мы даем отпор профинансированной из Москвы гоп-компании, и я чувствую в этом поддержку со стороны общества", — сказал президент.