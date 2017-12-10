"Раздробить Россию на части". Тука рассказал, какие отношения Украине нужны с РФ

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что отношения нашей страны с Россией, в первую очередь, должны быть прагматичными.

Политически в перспективе РФ "будет оставаться врагом независимой Украины, поэтому наша задача — стремиться раздробить Россию на части", рассказал он на чате в "Главреде".

"Не думаю, что в России есть шанс у ультраправых прийти к власти. Они маргиналы и могут прийти к власти только в результате переворота. Что касается отношений с Россией, они должны быть, в первую очередь, прагматичными", — отметил чиновник.

По словам собеседника, он не понимает тезисов о "братских народах", "братской любви" и "прочих соплях о единых народах". "… политически в перспективе Россия будет оставаться врагом независимой Украины, поэтому наша задача — стремиться раздробить Россию на части", — сказал он.

Ранее Георгий Тука говорил, что политически кремлевские начальники не желают расширять захваченную территорию Донбасса, хотят ее покинуть, но на своих условиях, а российский президент Владимир Путин сейчас "пытается делать вид царя-миротворца".