"Ненасытный вирус". Украинский политик написал для The Washington Times разгромную колонку о Саакашвили

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на страницах американского издания выступила с критикой оппозиционера и бывшего главы Одесской ОГА. "Главред" представляет вниманию читателей полный перевод статьи.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который заслуживает похвалы за то, что переделал экономику своей страны десять лет назад, любит себя описывать, как "старого революционера". Но в Украину он был приглашен, после того как проиграл последние выборы в Грузии четыре года назад, не по этой причине.
В Украину его пригласил президент Петр Порошенко, который вместе с Саакашвили учились в одном университете. Порошенко знал, что Саакашвили нуждается в доме и что у него есть реформаторские навыки. Поэтому Порошенко предоставил ему украинское гражданство и пост губернатора Одесской области, которая нуждалась в определенном очищении. Саакашвили тогда выглядел как человек, способный решить такую задачу в срок.
Все украинское общество возлагало высокие надежды. Что ж, мы ошибались.
Вместо реформатора мы получили революционера. Вместо чудотворца мы получили вирус, который инфицировал украинскую политическую систему, и которым движет уязвленное эго и ненасытная жажда власти. Саакашвили был больше, чем агентом-вредителем с момента своего прибытия в Украину - страну, которая больше не способна выдержать каких-либо политических потрясений. Он незаконно нарушил границу Украины, призвал к еще одной революции в духе Майдана, издевался над украинскими законами и призывал к захвату общественных зданий.
Украина и не может себе позволить еще одну революцию, и не нуждается в ней.
Украина сражается в войне с Россией, использовавшей военную силу для незаконного захвата Крыма и оккупации восточной Украины. Кремль также продолжает держать на вооружении дезинформацию и пропаганду, чтобы попытаться дестабилизировать демократически избранные власти Украины и ее усилия по проведению реформ. Более того, похоже, Саакашвили был готов заключить сделку с дьяволом, получив финансовые вливания от поддерживаемого Кремлем олигарха.
Он играет на руку России, и грустная правда заключается в том, что сознательно или подсознательно Саакашвили стал инструментом подрыва Украины. Вероятно, он это видит и знает, но – какой позор – ему безразлично. Цена за его действия для него не имеет значения. Так же, как и последствия. Единственное, что важно для господина Саакашвили, - сам господин Саакашвили.
Украина 2017 года не является Грузией в 2003-2013 годов, которой Саакашвили руководил. Похоже, он может творить чудеса только тогда, когда имеет неограниченный контроль. Он был эффективным реформатором в Грузии, потому что он мог делать все, что угодно, не взирая на цену. Сегодняшняя Украина не такая и не должна ею быть. Мы пережили две недавних революции, чтобы предотвратить возвращение такого сильного правительства. Если бы Украина хотела автократии, мы бы давно сдались России.
Сейчас Украине нужны три вещи: мир на востоке, поддержка извне и твердый социальный договор между правительством и украинцами. Саакашвили не вносит вклад ни в одну из этих целей. Он говорит, что он восстает против коррумпированных институтов, но это не так. Он разрушает общественное доверие. Он критикует неправдиво и безответственно. Он безрассуден. Он – слон в посудной лавке. Но трощит он не тарелки, а жизни миллионов украинцев и стабильность всего региона.
Это не значит, что украинские власти непогрешимы. Вовсе нет. Ошибок делается слишком много, а реформы не двигаются с той скоростью, который мы бы хотели. Но большинство из этих вопросов не имеет никакого отношения к Саакашвили.
Одним из этих вопросов стала недавняя попытка отстранить от должности ключевых государственных прокуроров Украины по борьбе с коррупцией. Но украинское общество больше не будет пластилином в руках политического класса. Реформы в Украине - какими бы жесткими они не были, - продолжаются. Украинский народ больше не будет терпеть бездеятельность и неприкрытую коррупцию.
В этот эмоциональный период долг политического класса - действовать ответственно. Будем честны: мы не всегда справлялись с этой задачей. Но это не умаляет огромных достижений Украины в последние годы и игнорирует работу, которая еще предстоит сделать. Украина нуждается в лидерах, являющихся частью решения, которые являются дальновидными, которым можно доверять, патриотичными, готовыми действительно служить своему народу, а не являются источниками хаоса и нестабильности. Этим критериям Саакашвили не соответствует.