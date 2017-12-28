"Ненасытный вирус". Украинский политик написал для The Washington Times разгромную колонку о Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который заслуживает похвалы за то, что переделал экономику своей страны десять лет назад, любит себя описывать, как "старого революционера". Но в Украину он был приглашен, после того как проиграл последние выборы в Грузии четыре года назад, не по этой причине.

В Украину его пригласил президент Петр Порошенко, который вместе с Саакашвили учились в одном университете. Порошенко знал, что Саакашвили нуждается в доме и что у него есть реформаторские навыки. Поэтому Порошенко предоставил ему украинское гражданство и пост губернатора Одесской области, которая нуждалась в определенном очищении. Саакашвили тогда выглядел как человек, способный решить такую задачу в срок.

Все украинское общество возлагало высокие надежды. Что ж, мы ошибались.

Вместо реформатора мы получили революционера. Вместо чудотворца мы получили вирус, который инфицировал украинскую политическую систему, и которым движет уязвленное эго и ненасытная жажда власти. Саакашвили был больше, чем агентом-вредителем с момента своего прибытия в Украину - страну, которая больше не способна выдержать каких-либо политических потрясений. Он незаконно нарушил границу Украины, призвал к еще одной революции в духе Майдана, издевался над украинскими законами и призывал к захвату общественных зданий.

Украина и не может себе позволить еще одну революцию, и не нуждается в ней.

Украина сражается в войне с Россией, использовавшей военную силу для незаконного захвата Крыма и оккупации восточной Украины. Кремль также продолжает держать на вооружении дезинформацию и пропаганду, чтобы попытаться дестабилизировать демократически избранные власти Украины и ее усилия по проведению реформ. Более того, похоже, Саакашвили был готов заключить сделку с дьяволом, получив финансовые вливания от поддерживаемого Кремлем олигарха.

Он играет на руку России, и грустная правда заключается в том, что сознательно или подсознательно Саакашвили стал инструментом подрыва Украины. Вероятно, он это видит и знает, но – какой позор – ему безразлично. Цена за его действия для него не имеет значения. Так же, как и последствия. Единственное, что важно для господина Саакашвили, - сам господин Саакашвили.

Украина 2017 года не является Грузией в 2003-2013 годов, которой Саакашвили руководил. Похоже, он может творить чудеса только тогда, когда имеет неограниченный контроль. Он был эффективным реформатором в Грузии, потому что он мог делать все, что угодно, не взирая на цену. Сегодняшняя Украина не такая и не должна ею быть. Мы пережили две недавних революции, чтобы предотвратить возвращение такого сильного правительства. Если бы Украина хотела автократии, мы бы давно сдались России.

Сейчас Украине нужны три вещи: мир на востоке, поддержка извне и твердый социальный договор между правительством и украинцами. Саакашвили не вносит вклад ни в одну из этих целей. Он говорит, что он восстает против коррумпированных институтов, но это не так. Он разрушает общественное доверие. Он критикует неправдиво и безответственно. Он безрассуден. Он – слон в посудной лавке. Но трощит он не тарелки, а жизни миллионов украинцев и стабильность всего региона.

Это не значит, что украинские власти непогрешимы. Вовсе нет. Ошибок делается слишком много, а реформы не двигаются с той скоростью, который мы бы хотели. Но большинство из этих вопросов не имеет никакого отношения к Саакашвили.

Одним из этих вопросов стала недавняя попытка отстранить от должности ключевых государственных прокуроров Украины по борьбе с коррупцией. Но украинское общество больше не будет пластилином в руках политического класса. Реформы в Украине - какими бы жесткими они не были, - продолжаются. Украинский народ больше не будет терпеть бездеятельность и неприкрытую коррупцию.

В этот эмоциональный период долг политического класса - действовать ответственно. Будем честны: мы не всегда справлялись с этой задачей. Но это не умаляет огромных достижений Украины в последние годы и игнорирует работу, которая еще предстоит сделать. Украина нуждается в лидерах, являющихся частью решения, которые являются дальновидными, которым можно доверять, патриотичными, готовыми действительно служить своему народу, а не являются источниками хаоса и нестабильности. Этим критериям Саакашвили не соответствует.