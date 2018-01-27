Порошенко подвел итоги переговоров с МВФ и Всемирным банком

Президент Украины Петр Порошенко доволен результатами переговоров с руководством Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Встреча с иностранными лидерами, которая состоялась 24-26 января в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, была "очень конструктивной", сообщает пресс-служба главы государства.

"Прошли весьма детальные консультации с нашими партнерами по международным финансовым организациям", - сказал Порошенко.

По словам президента, украинской делегации в Давосе удалось "ускорить приезд экспертов для обработки общих решений".

"Уверен, сам факт того, что ускорили приезд экспертов для обработки общих и утвержденных решений является чрезвычайно позитивным", - заявил президент Украины.

Гарант заверил, что иностранные инвесторы, как никогда, были заинтересованы провести встречу с представителями Украины. Для него это стало поводом для оптимизма. Кроме того, Порошенко добавил, что заинтересованность иностранцев украинским рынком свидетельствует о том, что нужно в краткие сроки реформировать налоговую отрасль и принять ряд решений по земельному кадастру.

Напомним, в пятницу, 26 января, в Давосе Порошенко встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, переговоры длились более часа.

Собеседники говорили о войне на Донбассе и миротворцах, аннексии Крыма, агрессии России, санкциях Запада против РФ, а также оборонной помощи США для Украины.