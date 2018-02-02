"Бежал позорно - как трус". Луценко объяснил, как Гужве удалось покинуть Украину

Руководитель Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко рассказал о том, как главному редактору издания "Страна.ua" Игорь Гужве удалось скрыться из страны за границу - в Австрию.

По словам генпрокрурора, сказанным им в пятницу, 2 февраля, на брифинге, против Гужвы на данный момент существует два уголовных производства, которые рассматриваются в судах, и одно из них - на финальном этапе, сообщает "УНИАН".

"Прокурор заблаговременно подал ходатайство о продлении меры пресечения. Гужва является фигурантом двух уголовных производств − первое о вымогательстве 10 тысяч долларов, и по этому делу у него забрали паспорта, но суд принял решение о залоге в несколько тысяч гривен. Таким образом, паспорта ему были возвращены. Другое дело о неуплате налогов в особо крупных размерах еще в декабре находилось на завершающей стадии - стадии дебатов. А это значит, что стадия судебного следствия завершена, и прокурор не может подавать письменные ходатайства", - сказал Луценко.

По словам генпрокурора, сторона обвинения настаивала на продления меры пресечения. Однако судья не отреагировала на ее устное ходатайство. После этого адвокаты в тот же день заявили, что не готовы к дебатам, и заседание было перенесено. Таким образом было несколько заседаний, которые срывали либо защита Гужвы, либо он сам.

"Гужва позорно, как трус, бежал с этапа судебных дебатов", - резюмировал Луценко.

Кроме того, генпрокурор сообщил о том, что ГПУ подаст ходатайства о взыскании залога Гужвы в пользу государственного бюджета и об объявлении его в международный розыск.

Напомним, ранее "Главред" рассказывал о том, как в интернете отреагировали на ситуацию с Гужвой.