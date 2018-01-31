"Вы опять проиграли". В Сети отреагировали на выезд Гужвы в Австрию

31 января 2018, 23:03

Украинский сегмент соцсетей активно обсуждает возможное политическое убежище главреда издания Страна.

Игорь Гужва попросил политического убежища в Австрии Фото: Facebook/Игорь Гужва

После публикации в интернет-газете Страна обращения к президенту Петру Порошенко, основным месседжем которого была информация об выезде из страны главреда издания Игоря Гужвы на почве политических преследований, Сети взорвались обсуждением нашумевшей темы.

Многие спикеры, политики и лидеры общественного мнения прокомментировали в Facebook просьбу Гужвы о политическом убежище в Австрии.

Журналист Александр Дубинский убежден, что будущего в Украине нет у президента Петра Порошенко, а не у журналистов.

"Хотя, зачем этому политическому мертвецу кого-то преследовать, я уже не понимаю", - написал он.

Политолог Дмитрий Корнейчук отметил, что Гужве пришлось покинуть страну из-за прессинга со стороны президента и его окружения.

"Думаю, для Запада это очередной весомый аргумент в 2019-м поставить "крест" на "последнем шоколадном диктаторе Европы", - подчеркнул он.

Блогер Сергей Иванов назвал поступок Гужвы вполне "логичным".

"Из Вены бороться за русский мир в Украине намного приятнее, чем из Перми", - кратко написал он.

Главный "радикал" Олег Ляшко назвал выезд Гужвы из Украины провалом спецслужб. Он добавил, что, возможно, в этой операции принимали участие и российские агенты. По словам нардепа, он будет требовать от Генпрокуратуры отчета в связи с этим "постыдным провалом", поскольку Гужву можно было обменять на украинских заложников в России.

"Я знаю, что СБУ и военная разведка получили железные доказательства, что Гужва осуществлял сбор секретной информации в интересах России и сливал сепарам информацию о передвижении наших военных на Донбассе, в результате чего были погибшие. Однако, несмотря на эти доказательства, Гужву не арестовали, хотя я неоднократно об этом предупреждал, и дали возможность убежать, а прокуроры будто забыли обратиться в суд за продлением ему меры пресечения", - написал Ляшко.

Политолог Павел Нусс назвал Игоря Гужву аферистом. Он убежден, что в его деле нет политического преследования, поскольку арестовали редактора Страны за вымогательство и шантаж.

Нардеп Сергей Ларин заявил, что Гужва был журналистом и редактором крупного оппозиционного издания, что и послужило причиной преследования.

"В постмайданной отреформированной Украине появился первый политический беженец", - написал он.

Юрист и чиновник времен экс-президента Януковича Андрей Портнов отметил, что они вместе с Гужвой собирали пакет документов, который доказывает политически мотивированное избирательное правосудие в отношении журналиста.

"Австрийские власти немедленно выдали ему документ, констатирующий его легальное пребывание в Австрии после обращения за защитой и приступили к рассмотрению материалов", - написал Портнов.

"Теперь от себя. Все уголовные дела в отношении Игоря Гужвы можно собрать и съесть за обедом. Вы опять проиграли. Ни по одному из этих дел никогда не будет приговора, его не выдадут украинским правоохранителям и не ограничат свободы. Он продолжит заниматься журналистской деятельностью в безопасной и демократической европейской стране", - добавил он.

Блогер Анатолий Шарий написал, что украинские правоохранительные органы так готовят документы, обосновывающие вину человека, что просителю убежища стоит лишь предоставить их в миграционные органы.

"А у Порошенко год начинается как-то совсем не очень", - подытожил он.

Как ранее сообщалось, главный редактор интернет-издания Страна покинул Украину и попросил политического убежища в Австрии из-за политического преследования со стороны украинской власти.

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Австрия политическое убежище Гужва
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