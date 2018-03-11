Порошенко не введет военное положение из-за задержания Рубана — Тука

Георгий Тука прокомментировал задержание Владимира Рубана.
На сегодняшний день нет смысла вводить в стране военное положение, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
"Я не вижу никакой логики, зачем президенту делать это сейчас. Можно по-разному к нему относиться, но человек он достаточно умный, образованный, прекрасно выстраивает причинно-следственные цепочки. Так зачем сейчас это делать?", — заявил Тука в эфире телеканала ZIK.
Он отметил, что когда возглавлял в 2015 году Луганскую областную военно-гражданскую администрацию, то обращался к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой ввести военное положение.
Тука отметил, что задержание Владимира Рубана не подтолкнет президента Украины к подобному шагу.
Напомним, ранее Тука анонсировал продолжение операции спецслужб по делу Рубана.