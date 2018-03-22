"День рождения твое, мам, отпразднуйте без меня": как прошел арест Савченко

На заседании 22 марта Верховная Рада дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко.

Служба безопасности Украины уже успела провести Савченко. Следователь СБУ зачитал ей подозрение о преступлении.

После голосования в Раде Савченко вышла к родным, пообщалась с ними и людьми. Люди кричали: "Надя, держись", "Надя, мы с тобой", "Победа или смерть".

Мать посетовала, что власти сделали ей плохой "подарок" ко дню рождения, разрешив арест дочери. На что Надежда ответила: "День рождения твое, мам, отпразднуйте без меня".

Позднее она вернулась в Верховную Раду, где и была задержана. Ей зачитали ее права и предложили пройти в машину для поездки в СБУ.

"На основании постановления Верховной Рады Украины от 22 марта 2018 года о снятии с народного депутата Украины Савченко Надежды Викторовны депутатской неприкосновенности, предоставления разрешения на привлечение к уголовной ответственности, задержание, а также избрание меры пресечения в порядке ст. 208 УПК Украины задерживаю вас по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УКУ, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109 УКУ, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 УК, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 УКУ, а также ч. 1 ст. 258 со значком 3 УК. Вручаю вам памятку подозреваемого лица. Здесь ваши права и обязанности. Предлагаю вам пройти со мной в управление СБУ в Киеве и Киевской области для составления протокола задержания, а также применения к вам мер, предусмотренных законодательством Украины", - говорится в тексте подозрения, зачитанном Савченко следователем СБУ.

При этом следователь сильно нервничал, это было слышно по голосу. Надежда даже решила подбодрить силовика: "Да не волнуйтесь вы так, Александр, все будет хорошо".

К авто силовиков Савченко прошла добровольно в сопровождении журналистов, сила к ней не применялась. Однако в саму машину садиться отказалась и вызвалась идти пешком.

Ранее нардеп Виктория Войцицкая написала на своей странице в Facebook, что "пока в Раде показывают "фильм", бусики ждут Надю во внутреннем дворике".

Напомним, перед голосованием за снятие неприкосновенности с Савченко, ее задержание и арест генпрокурор Юрий Луценко продемонстрировал видео, подтверждающее, что Надежда Савченко и Владимир Рубан участвовали в организации перевозки оружия с оккупированных территорий Донбасса, а также обсуждали планы госпереворота.

Как сообщалось, 22 марта комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады дал согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Ранее Луценко заявил о том, что оружие для терактов против руководства Украины предоставляла Россия. Он также подчеркнул, что Савченко обращалась к офицерам ВСУ с просьбой подготовки терактов против высшего руководства страны.

Ранее на заседание Савченко принесла гранаты. При этом Луценко и Савченко устроили словесную перепалку.

Сама Савченко заявила о вербовке агентом СБУ.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в четверг подаст представление на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко. Генпрокурор обвинил нардепа в подготовке уничтожения Рады, а также массовых убийств. По его словам, Савченко планировала добивать тех, кто выживет.