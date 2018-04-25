Онищенко анонсировал месть главе НАБУ Сытнику за вранье

Бывший народный депутат Александр Онищенко заявил, что не говорил с с главой НАБУ Артемом Сытником о пленках. По его словам, сейчас он готовит компромат на директора антикоррупционного бюро и опубликует его на следующей неделе.

"Сытник сообщает журналистам, что поговорил со мной о пленках, "провел опрос", и ничего такого нового я ему там не рассказал. Господин Сытник, вы кому звонили? Кстати, готовлю один материал по Сытнику и как он ведёт уголовные дела. Как фабрикует и уговаривает фальсифицировать. Опубликую на следующей неделе. Приходиться одному рассказывать про все это преступное кодло", - написал Онищенко на воей странице в соцсети Facebook.

В комментариях под постом экс-нардеп также объяснил, почему не передает оригинальные записи на экспертизу: "Они уничтожат все и скажут Петя всегда прав".

Напомним, в этот же день ранее глава НАБУ Артем Сытник заявил, что в Бюро не услышали в опубликованных "пленках Онищенко" ничего криминального.

Напомним, ранее беглый экс-депутат Александр Онищенко опубликовал часть пленок, на которых якобы фигурирует президент Украины Петр Порошенко. На записи речь Онищенко договаривается с главой государства о закрытии уголовных дел против Николая Злочевского, министра экологии времен Виктора Януковича.

После публикации экс-нардеп также отметился несколькими громкими заявлениями, перечислив самые дорогие голосования в Раде и назвав Майдан переворотом одних олигархов против других.

Также он обнародовал несколько главу из своей книги о президенте Петре Порошенко. Одна из них посвящена лидеру "Радикальной партии" Олегу Ляшко, другая - получению партией "Народный фронт" денег на выборы.