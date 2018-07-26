"Х**кс-х**кс и в продакшн". Мэр Николаев нецензурно выругался на сессии горсовета: видео

В Николаеве мэр Александр Сенкевич ненароком матерно подытожил второе пленарное заседание 41-й внеочередной сессии городского совета депутатов.

Как сообщают журналисты портала "Новости N", депутаты должны были рассматривать оставшиеся сто земельных вопросов. Однако после того, как закончил выступать народный избранник Игорь Дятлов, Сенкевич решил объявить перерыв в заседании, причем не стал уточнять, сколько тот продлится.

Когда депутаты стали выходить из зала заседаний, градоначальник поднялся со своего места и вполголоса произнес: "Х**кс, х**кс — и в продакшн". Градоначальника "подвел" не выключенный вовремя микрофон, из-за которого все и расслышали его слова.

К слову, данное выражение является популярным мемом, бытующим в среде работников сфер IT и дизайна.

Напомним, ранее сообщалось о том, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман отчитал Сенкевича за "ковыряние в мобилке".