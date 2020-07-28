"Милитаризация Крыма": в ЕС бьют тревогу из-за действий России

Евросоюз сделал заявление о Крыме / УНИАН

В Евросоюзе заявили о том, что расценивают как нарушение международного права церемонию закладки двух новых кораблей для Черноморского флота РФ, в которой принял участие российский президент Владимир Путин.

Об этом говорится в официальном заявлении спикера ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности, обнародованном в Брюсселе во вторник, 28 июля.

"Недавняя церемония закладки двух кораблей в Керчи - еще один четкий шаг в продолжающейся милитаризации полуострова, которая имеет значительное негативное влияние на региональную безопасность в Черном море", - говорится в заявлении.

Евросоюз также выразил обеспокоенность новыми ограничениями свободы передвижения граждан Украины на крымский полуостров и обратно.

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В ЕС подчеркнули, что доступ на материковую часть Украины и право вернуться к месту жительства должны быть предоставлены безоговорочно, без требования российского паспорта.

Пограничники РФ в июле начали штрафовать крымчан за попытку пересечь границу с Крымом по украинскому паспорту. По утверждению ФСБ РФ, украинский паспорт для въезда и выезда является недействительным.

Как писал Главред, в ЕС заявили, что Российская Федерация является стороной конфликта на Донбассе. Однако Россия должна стать "частью решения" если хочет, чтобы Европейский союз снял санкции.

Напомним, ранее в ЕС отреагировали на строительство двух новых боевых кораблей на судостроительном предприятии в Керчи и назвали это нарушением Россией суверенитета и территориальной целостности Украины.