Арахамия рассказал об "арсенале" против решений КСУ

Арахамия назвал шаги власти по предотврещению кризиса / Фото liga.net

У парламента есть целый арсенал законодательных инициатив по предотвращению возможных антигосударственных решений КСУ.

Как пишет Интерфакс-Украина, об этом сказал сегодня глава фракции Слуга народа Давид Арахамия и добавил, что рассмотренный профильным комитетом Верховной Рады законопроект авторства группы нардепов во главе со спикером Дмитрием Разумковым является переходным, но не решает глобально кризисную ситуацию, возникшую после решения КСУ.

"Нет и близко никакой интриги по рассматриваемым на комитете законопроектам. Депутаты ищут варианты оптимального выхода из кризиса. Есть более мягкий вариант. А есть более ответственный и жесткий. Сегодня соответствующий парламентский комитет рассматривал только законопроект о немедленном возврате деклараций. Как своего рода переходный проект, позволяющий хоть отчасти вернуть все в правовое русло. Хотя мы прекрасно понимаем, что этот проект не решает глобальную проблему", – сказал Арахамия.

По его мнению, президентский законопроект об отставке нынешнего состава КСУ куда более четко расставляет акценты и более правильно решает ключевую задачу восстановления законности.

Читайте такжеФракция Зеленского выступила в Раде с заявлением к КСУ

Арахамия отметил, что законопроект президента сегодня на комитете вообще не рассматривался так как, по мнению депутатов, это "крайне эффективное воспитательное оружие, но уже для тотального исправления ситуации".

Глава фракции Слуга народа указал, что за последние несколько дней появился целый арсенал законодательных инициатив по предотвращению дальнейших антигосударственных решений КСУ. Среди них "процедурный путь" по изменению пропорции голосов при принятии решений КСУ или по изменению минимальной квоты при принятии решений.

"Или даже можно изменить бюджетное финансирование КСУ. Хотя, все это, безусловно, полумеры, которые не позволяют до конца восстановить безукоризненность системы. Эту проблему решает только законопроект президента о полной перезагрузке КС", – убежден он.

Арахамия пояснил, что сегодня парламент идет одновременно по нескольким сценариям.

"Возвращаем в срочном порядке электронные декларации. Делаем политическое заявление к КСУ с призывом добровольно сложить полномочия. Это бы устроило всех. А также начинаем работать над процедурой прохождения в законном порядке всех других инициатив", – перечислил он.

Конфликт власти и КСУ