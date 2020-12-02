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Арестович раскрыл план России на переговоры по Донбассу без Украины и Европы

2 декабря 2020, 04:50

Россия сначала обсуждает план Украины по Донбассу, а потом заявляет о срыве переговоров, утверждает Алексей Арестович.

Россия, Украина
Россия хочет выйти на переговоры с администрацией Байдена по Украине/ УНИАН

Российская сторона отвергла предложение Украины о проведении внеочередной встречи в рамках ТКГ по Донбассу до окончания срока договоренностей лидеров стран Нормандского формата, достигнутых 9 декабря прошлого года в Париже. Не исключено, что россияне вынашивают план о прямых переговорах с США по украинскому вопросу.

Об этом заявил советник делегации Киева в ТКГ по Донбассу по информационным вопросам Алексей Арестович в эфире телеканала Украина 24, комментируя ситуацию с переговорами по урегулированию конфликта.

По его словам, Киев и ОБСЕ настаивают на проведении переговоров на этой неделе, однако Россия к этому не стремится. Российская сторона ведет странную переговорную линию: они обсуждают план Украины, однако в информационной сфере обвиняют украинскую сторону в срыве Минских соглашений.Читайте такжеУ Путина сделали заявление о главной цели России по Донбассу

Арестович полагает, что Москва, таким образом, пытается выйти на переговоры по украинскому вопросу с США, чтобы начать прямой диалог с администрацией Байдена без участия стран Нормандского формата.

"У меня складывается впечатление, что они хотят сделать трюк, который делали с администрацией Трампа - выйти на прямые переговоры с новой администрацией Байдена, минуя Украину, Францию ​​и Германию, и дезавуируя нормандский и минский формат", - добавил Алексей Арестович, подчеркнув, что Киев, Париж, Берлин и ОБСЕ решительно выступают против реализации такого сценария.

Война на Донбассе

  • Председатель делегации Украины в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук в начале ноября предложил план Киева по урегулированию конфликта в ОРДЛО. Инициатива предполагает возвращение украинской стороне границы и проведение в регионе выборов в марте 2021 года.
  • В Кремле утверждают, что согласно Минским соглашениям, в ОРДЛО сначала должны пройти местные выборы, и только после этого Россия и боевики будут готовы отдать Киеву контроль над границей. Такой вариант не устраивает Украину.
  • Кравчук 28 ноября заявил, что Россия продолжает блокировать переговоры, требуя от Киева поддержать план по Донбассу, представленный боевиками ОРДЛО.

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