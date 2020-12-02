Арестович раскрыл план России на переговоры по Донбассу без Украины и Европы

Россия хочет выйти на переговоры с администрацией Байдена по Украине/ УНИАН

Российская сторона отвергла предложение Украины о проведении внеочередной встречи в рамках ТКГ по Донбассу до окончания срока договоренностей лидеров стран Нормандского формата, достигнутых 9 декабря прошлого года в Париже. Не исключено, что россияне вынашивают план о прямых переговорах с США по украинскому вопросу.

Об этом заявил советник делегации Киева в ТКГ по Донбассу по информационным вопросам Алексей Арестович в эфире телеканала Украина 24, комментируя ситуацию с переговорами по урегулированию конфликта.

По его словам, Киев и ОБСЕ настаивают на проведении переговоров на этой неделе, однако Россия к этому не стремится. Российская сторона ведет странную переговорную линию: они обсуждают план Украины, однако в информационной сфере обвиняют украинскую сторону в срыве Минских соглашений.Читайте такжеУ Путина сделали заявление о главной цели России по Донбассу

Арестович полагает, что Москва, таким образом, пытается выйти на переговоры по украинскому вопросу с США, чтобы начать прямой диалог с администрацией Байдена без участия стран Нормандского формата.

"У меня складывается впечатление, что они хотят сделать трюк, который делали с администрацией Трампа - выйти на прямые переговоры с новой администрацией Байдена, минуя Украину, Францию ​​и Германию, и дезавуируя нормандский и минский формат", - добавил Алексей Арестович, подчеркнув, что Киев, Париж, Берлин и ОБСЕ решительно выступают против реализации такого сценария.

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