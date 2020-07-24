Украина хочет пересмотреть условия ассоциации с ЕС

Украина хочет актуализировать Соглашение об ассоциации с ЕС - Шмыгаль / УНИАН

Украина планирует полностью пересмотреть Договор об ассоциации с Европейским Союзом. Нужно обновить соглашение и обсудить вопросы о приведении украинского законодательства в соответствие с европейскими законами.

Об этом заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль в ходе своего визита в Брюссель 23 июля, сообщает Европейская правда.

По его словам, Киев надеется, что на предстоящем осеннем саммите Украина-ЕС главной темой дискуссии станет обсуждение обновления Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Власти планируют провести полную ревизию договоренностей и целью внесения определенных изменений.

"Для нас важно сделать Соглашение об ассоциации более гибким, сохраняя его актуальным. Мы бы хотели, чтобы эта идея была главной на саммите Украина-ЕС", - сказал Шмыгаль.Читайте такжеПочему Соглашение об ассоциации с Евросоюзом нужно менять

Отметим, саммит Украина-Евросоюз должен состояться 1 октября. О месте проведения мероприятия пока не сообщается.

Напомним, в четверг, 23 июля, Украина в лице премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы Минфина Сергея Марченко подписала с Еврокомиссией меморандум, в рамках которого Киев получит 1,2 миллиарда долларов кредитной помощи на восстановление экономики от негативных последствий, спровоцированных эпидемией COVID-19. Первый транш Украина может реализовать уже в ближайшем будущем, однако для получения вторых 50% нужно выполнить ряд условий.