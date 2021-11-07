Аудит Минобороны, конкурентные зарплаты и обеспечение ВСУ: у Зеленского раскрыли планы Резникова

Резников будет работать над реформами в Минобороны - Офис президента / УНИАН

Новоназначенный министр обороны Украины Алексей Резников намерен провести полный аудит подотчетного ему ведомства и месяц не будет общаться с журналистами. Он должен понять, как работает ведомство, и перейти к вопросу решения проблем армии. Речь идет о материальном обеспечении и высоких конкурентных зарплатах. Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

В эфире телеканала Дом он рассказал о том, что Резников пока общаться с журналистами не будет, поскольку в его ближайших планах – проведение полного аудита Министерства обороны. Министр изучит специфику работы ведомства.Читайте такжеСША на Донбассе и Будапештский меморандум: Резников назвал сценарии для прекращения войны с Россией

Далее, по его словам, глава Минобороны Резников начнет решать поставленные президентом задачи, включая материальное и финансовое обеспечение украинской армии.

"А потом — обеспечение армии. Мне кажется, Президент именно такую ​​задачу ставил, чтобы украинский военнослужащий был обут, одет, чтобы он питался хорошо, чтобы у него было материальное обеспечение хорошее, конкурентные зарплаты — об этом господин Резников говорил в Верховной Раде при голосовании за его кандидатуру", - подчеркнул Сергей Никифоров.

Назначение Резникова министром обороны Украины

Министр по вопросам оккупированных территорий, вице-премьер Алексей Резников 1 ноября подал заявление об отставке со своего поста. В заявлении министра была указано, что он решил покинуть должность по собственному желанию.

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Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия подтвердил, что министр обороны Андрей Таран будет уволен, а вместо него назначат Алексея Резникова. Власти ожидают реформ и резких перемен в Министерстве обороны.

В четверг, 4 ноября, Верховная Рада проголосовала за назначение Алексея Резникова новым главой Минобороны. Решение поддержали 273 парламентария. Кандидатуру Резникова на рассмотрение парламента внес президент Владимир Зеленский, который лично присутствовал на голосовании.