В Беларуси угрожают захватом зданий и просят Путина ввести войска – соцсети

В Беларуси продолжается резонанс на фоне результатов президентских выборов / spring96.org

В мессенджере Telegram появился канал, в котором призывают захватывать административные здания в Беларуси уже с 12 августа, просят Россию ввести войска на территорию государства и обещают появление "Витебской народной республики".

В частности, паблик Витебская народная республика был создан еще в декабре 2019 года, регулярность публикаций не отмечалась особой активностью. В конце июня на канале стало появляться больше публикаций.

Далее на канале призывали Россию ввести войска в Витебскую область для сохранения стабильной ситуации в регионе.

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"Мы призываем президента России ввести войска в т.н. Витебскую область и сохранить тут мир. Россия – гарант спокойствия. Поймите же вы, Лукашенко враг России!" – отмечается в одном из сообщений.

Также там написано об ультиматуме белорусским властям – если режим Лукашенко будут защищать, то в течение 48 часов на улицах якобы появятся отряды "Витебской народной республики".

"Уже 12 августа мы займём здания важнейших учреждений", - подчеркивают авторы канала.

Кроме того, также там появился и бланк для проведения возможного референдума по отделению региона от Беларуси.

Напомним, белорусский Центризбирком объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов. По официальным данным, он набрал 80,23% голосов избирателей. Его оппонент Светлана Тихановская – 9,9% голосов.

У Тихановской не признают результаты выборов – по данным штаба, их кандидат набрала 70-80% голосов на выборах президента Беларуси.Читайте такжеМассовые беспорядки в Беларуси: Лукашенко сделал первое заявление

В ночь с 9 на 10 августа на территории Беларуси прошли массовые протесты, в ходе которых произошли столкновения протестующих с силовиками. Правоохранители использовали светошумовые гранаты и спецтехнику для разгона протестующих. Задержаны около 170 активистов.