Довела до инфаркта: Мендель поведала о реакции родителей на слухи о беременности

Юлия Мендель прокомментировала слухи о беременности / facebook.com/Юлия Мендель

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о своей личной жизни и созналась, что у нее сейчас есть любимый человек, которого она нашла на работе.

Также она поведала о том, как ее родители отреагировали на слухи о беременности от президента.

"С первой такой огромной ситуации моя мама смеялась, а уже с последней ситуации она сказала: "Юлечка, у меня чуть не было инфаркта". Слава богу, мой папа над этим смеялся"… Смешно, что даже близкие ведутся…", - рассказала Мендель в интервью Наташе Влащенко.

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Спикер Зеленского добавила, что некоторые люди платили бы за такой пиар, а ней "достаточно просто делать свою работу".

Юлия Мендель рассказала, что у нее нет личного стилиста, но стилисты работают с другими членами команды президента.

Мендель и Зеленский

Напомним, появились слухи о том, что у Владимира Зеленского роман с Юлией Мендель. Начали говорить, что спикер беременна от президента.

Позже пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель отреагировала на слухи о том, что она якобы беременна от украинского лидера.