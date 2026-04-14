Путин или Песков: кто стоит за Лорак в России и почему ей прощают все

Алена Кюпели
14 апреля 2026, 19:13обновлено 14 апреля, 20:33Мнение
Ани Лорак / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Удивительный факт: предательница Украины, приспособленка, певица, которая по данным многих российских СМИ финансировала ВСУ Ани Лорак, остается персоной нон-грата в террористической России.

Ее не преследуют ФСБ-шники, ей не блокируют выступления и нигде не отменяют. Более того, запроданка то и дело записывает новые хиты и даже "катает" по своей новой родине технологичные шоу.

А так называемый король российской эстрады Филипп Киркоров, буквально стелится перед певицей преданно виляя хвостом. Он на полусогнутых ногах не обижается на полный игнор со сцены и даже слушает, как Лорак его вычитывает на камеру.

Главред разбирался, что за фигура стоит за совершенно обычной певицей Ани Лорак, которая, к слову, несмотря на бескомпромиссную подковерную протекцию, остается для российской публики "хохлушкой", предавшей свою страну.

Лорак и Агаларов-старший

Обратить внимание на то, что Лорак не просто так держится на гребне волны российской эстрады, постепенно входя во все общероссийские "огоньки"-"песнигода", пришлось благодаря комментариям в российских телеграмм-каналах.

В тех новостях, где речь идет о певице, в сообщества приходят россияне, которые удивляются, почему ее не отменяют в России, несмотря на поддержку ВСУ.

И вот тут находятся всезнающие люди, которые и рассказывают о нескольких связях с правительственной верхушкой РФ "хохлушки" Лорак.

Один из таких примеров - российский предприниматель, президент и владелец группы компаний Crocus Group. Араз Агаларов. Он также является владельцем московского концертного зала "Крокус Сити Холл" и отцом певца Эмина, ее партнера по дуэтам "Зови меня" и "Я не могу сказать".

Еще в 2016 году российские пропагандисты писали о том, что Алагаров поселил Лорак в своем доме и даже говорили о том, что она была беременна от него.

Позже пропагандистам также подвердил близкие отношения певицы и бизнесмена ненадеванный источник.

"Агаларов оплачивает ей запись песен и съемки клипов вместе со своим сыном Эмином. И даже предоставляет ей жилье в своем элитном поселке "Агаларов Estate" на Новорижском шоссе. Именно там Каролина в этом году праздновала день рождения своей дочери. Там же давала интервью и позировала фотографам для модных журналов. Поговаривают, что таким благорасположением Агаларова она пользуется отнюдь не за красивые глаза и чуть ли не является его любовницей", - писали РосСМИ.

Песков, Навка и Лорак

Еще по одной версии российских комментаторов, Лорак "крышует" сам Дмитрий Песков, пресс-секретарь главаря Кремля Владимира Путина. Причина проста - Лорак дружит с его женой, бывшей фигуристкой Татьяной Навкой.

Задружилась Лорак с необходимой ей Навкой в рамках ледовых шоу. Певица принимала участия в музыкальных сопровождениях мюзиклов на льду Татьяны Навки.

В частности, Главред писал, как Лорак дружески приклонялась к немаленькому животу Татьяны Навки.

"Дорогая Танечка! Будь счастлива и любима всегда", - стелится Лорак перед женой Дмитрия Пескова, который поддерживает войну в Украине, поддерживает диктатора Путина и действует исключительно в рамках приказов кремлевской методички.

Лорак и Путин

Комментаторы также полагают, что за Лорак может стоять "Вовочка", имея ввиду диктатора Путина, скорее всего. Впрочем, прямых доказательств тому, что Путин поддерживает бывшую украинку Лорак - нет. Но и что не поддерживает, тоже нет.

Как Киркоров стелится перед Лорак

Еще один интересный момент: сам "король российской эстрады" Филипп Киркоров, который буквально позволяет себе все (кроме голых вечеринок - ред.), виляет хвостом перед Лорак, как дворовой пес.

Так, несколько недель назад он вышел с букетом к предательнице во врем ее сольного концерта и терпеливо ждал, пока "звезда" игнорировала его, купаясь в лучах славы.

Тогда поступок Лорак высмеяли даже в российских каналах, а сам Киркоров выглядел униженным и жалки, ожидая внимания российской "принцессы".

Позже Лорак вычитывала его около гримерки и говорила: "Либо цветы: либо шоу". На что Киркоров покорно кивал головой.

Как Лорак вычитывала Киркорова:

Так что ползает Киркоров, видимо, не перед Лорак, а перед тем, кто за ней стоит.

Ну а нам остается лишь благодарить запроданку за донаты ВСУ и надеятся, что ее покровитель также поможет украинской армии финансово бороться с российскими оккупантами.

