"Феерический идиотизм": в ОП резко ответили на слухи о беременности Мендель

В Офисе президента отреагировали на слухи о беременности Мендель / facebook.com/Юлия Мендель

В Офисе президента заявили, что пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель адекватно отреагировала на слухи о ее якобы беременности от главы государства.

Об этом в интервью изданию Страна заявил политтехнолог, антикризисный советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что переезд семьи украинского главы на дачу в Конча-Заспе не был обусловлен якобы размолвкой в отношениях Зеленского с супругой.

"Елена Владимировна и Владимир Александрович вместе, у них очень теплые отношения. И все эти слухи про то, что [Мендель] якобы беременна от Зеленского, феерический идиотизм", – отметил Подоляк.

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Он сказал, что пресс-секретарь Зеленского "поступила абсолютно правильно исходя из своего эмоционального состояния", когда записала видео в ответ на сплетни о беременности.

"Она долго терпела банальные оскорбления и решила ответить вот в такой форме", – сказал сотрудник ОП.

Он считает, что она "имела на это право исходя из состояния украинского общества".

"Возможно, в другой стране такие форматы были бы неприемлемы. Но для нас такой формат – единственный, который мог перебить волну негатива на этой теме. Она модерировалась уже очень жестоко", – подчеркнул Подоляк.

Мендель и Зеленский

Напомним, появились слухи о том, что у Владимира Зеленского роман с Юлией Мендель. Начали говорить, что спикер беременна от президента.

Позже пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель отреагировала на слухи о том, что она якобы беременна от украинского лидера.