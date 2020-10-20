Битва с Covid-19 и возвращение Крыма с Донбассом: главные тезисы выступления Зеленского в Раде

Зеленский опроверг отмену безвизового режима ЕС и Украины / Скриншот YouTube

Во вторник, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский выступил перед депутатами Верховной Рады с ежегодным посланием. В своем выступлении гарант акцентировал внимание на проблемах эпидемии Covid-19 в стране, реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей, платформе по вопросам деоккупации аннексированного Крыма, а также главных социальных и экономических приоритетах государственного развития.

Главред собрал для вас все ключевые тезисы выступления главы государства.

COVID-19 в Украине

Президент Зеленский отметил, что государство успешно борется с эпидемией коронавирусной инфекции. Властям удалось организовать работу лабораторий, закупить медицинское оборудование и упорядочить финансовые выплаты медикам. По его словам, процент смертности в Украине – 1,9%, что ниже, чем в Западных странах.

"Мы выбирали между плохим и худшим сценариями. Конечно, мы выбрали первый вариант… мы выиграли первый этап и прошли его с минимальными потерями", - сказал гарант.

Также он призвал всех украинцев, включая депутатов разных уровней, соблюдать противоэпидемиологические ограничения.

"Маска на вашем лице — это безопасность других людей…концерты в регионах — это игра в плохого полицейского в столице и хорошего — на местах. Количество умерших будет на вашей совести", - сказал президент.

Перемирие на Донбассе

Зеленский заявил, что режим прекращения огня на Донбассе далек от оптимального уровня. Однако появилась надежда на урегулирование конфликта.

"Идет 86-й день режима тишина. Идеальный ли он? Нет. Но количество выстрелов существенно уменьшилось. Появились дни, недели и месяцы, когда мы не хороним своих героев. Это дает надежду", - заметил глава государства.

Кроме того, он добавил, что Украина продолжает бороться за освобождение всех украинских пленных.

Возвращение Донбасса в состав Украины

После возвращения в состав Украины оккупированных районов Донбасса, Рада примет ряд специальных законов, направленных на эффективную реинтеграцию данных территорий.

"Мы должны принимать решения, которые приближают деоккупацию. Все украинцы должны одинаково понимать, что будет после освобождения и возвращения наших временно оккупированных территорий. Достигнув мира, мы начнем безопасную реинтеграцию, пользуясь успешным международным опытом. Это пакет законов о переходном периоде, прежде всего об ответственности", - сказал Зеленский.

Он анонсировал на 21 октября поездку депутатов от Слуги народа в регион.

"Завтра 120 депутатов от Слуги народа поедут на Донбасс", - отметил президент.

Что касается амнистии на Донбассе, то ее не стоит опасаться тем лицам, которые не совершали военных преступлений.

"Нужен четкий сигнал тем украинцам, на чьих руках нет крови: не стоит бояться. Достойное будущее только с Украиной", - заверил Зеленский.

Армия

Государство не планирует снижать финансирование расходов на Вооруженные силы Украины.

"Не разгоняйте „зраду" о сокращении расходов на ВСУ, этого не будет", - сказал президент.

Крым

Зеленский заверил, что все, кто причастен к сдаче Крыма России, должны нести за это ответственность.

"Те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность. Вопрос не в мести, а в справедливости", - заявил гарант.

Как утверждает Зеленский, возвращение Донбасса и Крыма – приоритетные вопросы государственной политики Украины. Международное сообщество не должно забывать о проблеме аннексированного украинского полуострова.

"Мир на Донбассе и деоккупация Крыма – мои приоритеты. К сожалению, в повестке дня "нормандского формата" никогда не было вопроса Крыма, но он было и будет всегда в нашей повестке дня. Пока Крым остается оккупированным, а украинцы и крымские татары там подвергаются регулярным преследованиям, мир не должен забыть о Крыме", - сказал президент.

Будапештский меморандум

Зеленский уверяет, что пришло время найти новые альтернативные переговорные площадки для возвращения оккупированных территорий.

"Можно сколько угодно постить веселые мемы о гарантиях безопасности Будапештского меморандума, однако это не вернет наши территории. Мы ищем новые действенные инструменты для этого. Вернули вопрос Крым в международную повестку дня", - подчеркнул украинский гарант.

Крымская платформа

По словам Зеленского, Канада, Турция, Великобритания и другие государства выразили готовность помочь Украине в вопросе возвращения аннексированного Крыма.

"Мы создаем формат "Крымская платформа" - это координация международных усилий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова. Я уже предметно обсудил эту инициативу с представителями Европейского Союза, Великобритании, Канады, Турции и другими партнерами. Многие из них готовы присоединиться и принимать в ней активное участие", - заверил Зеленский.

Народовластие в Украине

По словам Владимира Зеленского, власти намерены стимулировать развитие народовластия в государстве. Это механизм, реализация которого приведет к успеху.

Власти будут вести регулярный диалог с людьми.

"Народовластие в Украине будет. Всесторонний доступ граждан к информации для принятия решения — будет, это обязанность государства. Люди должны влиять на актуальные вопросы и для своего региона, и для всей страны. Делать это раз в неделю, месяц или год. Сколько потребуется", - уверяет Зеленский.

Перезагрузка политической системы

Зеленский напомнил, что Рада изменила избирательное законодательство, вследствие чего в Украине теперь нет неприкасаемых, а скандальная мажоритарная избирательная система отошла в прошлое.

"Мы приняли Избирательный кодекс с открытыми списками и ликвидировали мажоритарку. Состоялась полная перезагрузка политической системы. Сегодня в Украине нет ни одного чиновника, который думает, что он неприкасаемый или "вечный". Неважно — председатель ОГА, генеральный прокурор или премьер-министр. Нет результата — нет тебя на этом посту", - напомнил Зеленский.

Программа государство в смартфоне

Президент Зеленский заметил, что 26 миллионов украинцев получили возможности использовать цифровые документы. Украина стала первым мировым государством, которое запустило цифровой аналог паспорта гражданина.

Уже в 2021 году Украина начнет первый этап полного перехода на цифровые документы. В перспективе украинцы смогут голосовать на выборах в режиме онлайн.

"Наша цель на ближайшие годы — 100% государственных услуг онлайн. А на следующих президентских выборах граждане должны иметь возможность, по желанию — голосовать в Интернете. 2021-й год станет началом вхождения страны в режим пейперлес. Ни одно государственное учреждение не сможет требовать от украинцев никаких справок, выписок или иных бумажек для получения государственных услуг", - считает Зеленский.

Вывод экономики из тени

Среди достижений власти в данном направлении Зеленский выделил следующие моменты:

Ликвидация монополии Укрспирта

Закрытие подпольных казино и легализация игорного бизнеса

Закрытие незаконных автозаправок

Рекордное снижение учетной ставки НБУ с 17 до 6%

Принятие закона о концессии: проведение конкурсов по концессии морских портов Херсона и Ольвии, вследствие чего удалось привлечь иностранных инвесторов

Начало массовой приватизации

Обеспечение энергетической безопасности путем подписания нового 5-летнего контракта с Газпромом на транзит газа

Задачи правительству на будущее

Зеленский призвал Кабмин разработать экономическую стратегию развития государства до 2030 года.

"Нам нужно четкое видение — куда и почему должна двигаться наша экономика до 2030-го года. Знаю, что такая работа велась правительством. Поэтому вместе с результатами аудита государства ждем презентацию экономических векторов Украины до 2030 года", - добавил президент Украины.

Борьба с коррупцией и "посадки"

По словам Владимира Зеленского, он регулярно проводит совещания с правоохранителями, однако все безрезультатно. Глава государства пообещал приложить максимум усилий для решения этого вопроса.

"Реального результата нет. Я не имею права вмешиваться в вашу работу, но имею право дать ей оценку. Моя оценка — неудовлетворительная. Я не успокоюсь и докажу всем, что Украина без коррупции — это не фантастика, это должно быть реальностью. И мне все равно, сколько ради этого нужно будет сменить генеральных прокуроров, министров или других руководителей", - заявил он в ходе своего выступления.

Судебная реформа в Украине

Зеленский считает, что она должна быть рациональной и эффективной.

"Я согласен с международными партнерами о необходимости судебной реформы. Но уверен — никому не нужна реформа только ради слова реформа", - сказал гарант.

Поддержка Украины на Западе

Зеленский рассказал, что Украина по-прежнему сохраняет поддержку обеих палат Конгресса США, добилась серьезного укрепления сотрудничества с Турции и поддерживает братские отношения с Канадой. Как и раньше, Киев сотрудничает с Брюсселем и продолжает работать с иностранными государствами и международными финансовыми донорами по всем направлениям.

"А еще — четкий месседж: безвизовому режиму Украины с Европой ничего не угрожает. Кто бы вам что ни говорил. Это касается и сотрудничества с МВФ, которое мы продолжаем. Так же — как с Всемирным банком и ЕБРР", - добавил глава государства.

Также политик подчеркнул, что Киев конструктивно работает с Польшей, Литвой, Румынией и Венгрией.

"На международном уровне исчезла фраза "Мир устал от Украины. Мы придали имиджу нашего государства новый смысл. На Украину начали смотреть по-новому", - заметил Зеленский.

Местные выборы в Украине

Зеленский оценил важность избирательного процесса на местном уровне.

"Это очень важные выборы — не для политических партий, а для вас. Для развития и благосостояния ваших городов, сел, общин", - отметил президент.

Опрос Владимира Зеленского

Зеленский напомнил, что он будет ждать ответа на вопросы от украинского народа. Он также не жалеет о том, что стал президентом.

"В этот день я задам вам 5 вопросов. И буду ждать ваших ответов. Ну а сегодня я задам важные, откровенные вопросы самому себе. И сразу на них отвечу. Думал ли я год назад, что менять страну к лучшему будет настолько сложно? Нет. Изменил бы ли я свое решение, если бы тогда знал об этом? Нет. Удастся ли все нам с вами? Да!" – подчеркнул гарант.

Медицинская реформа

Зеленский заявил, что в сфере медицины в Украине есть как положительные, так и негативные стороны. Реформой должны заниматься профессионалы.

"Жду от профильных комитетов и министерств модели страховой медицины, которая могла бы появиться в Украине", - полагает президент.

Также он напомнил о повышении зарплат медицинским работникам в 2021 году.

"Важным является повышение заработной платы медикам. Согласно плану Минздрава, в 2021 году минимальная заработная плата врача должно быть 20−25 тыс. грн., медицинской сестры 15 тыс. грн., младшего медицинского персонала — до 10−12 тыс. грн", - подчеркнул глава государства.