К Поплавскому пришли с обысками: в чём подозревают руководство КНУКиИ

Руслана Заклинская
27 марта 2026, 13:45обновлено 27 марта, 15:10
В Киевском университете культуры раскрыли масштабное хищение бюджетных средств.
В Киевском университете культуры раскрыли многомиллионную схему / Коллаж: Главред, фото: СБУ, Офис генерального прокурора

Что известно:

  • В КНУКиИ раскрыли схему растраты государственных средств
  • В 2022-2023 годах вуз получил около 760 млн грн
  • Проведено более 20 обысков, изъята техника и документы

В Киевском университете культуры раскрыли масштабную схему растраты бюджетных средств. Должностные лица вуза действовали в сговоре с чиновниками МОН и незаконно завладели средствами, выделенными на подготовку кадров. Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины.

По данным следствия, в течение 2022–2023 годов учебное заведение получило около 760 млн грн в рамках государственной программы "Подготовка кадров высшими учебными заведениями и обеспечение деятельности их практических баз". Правоохранители установили, что объемы финансирования искусственно завышались за счет манипуляций с отчетностью.

Следствие установило, что объем финансирования определялся на основе официальных данных о количестве студентов, научных сотрудников и работников учреждения. В то же время правоохранители подозревают, что в документацию могли вноситься недостоверные сведения о контингенте студентов и научно-педагогическом составе, что позволяло безосновательно увеличивать финансирование.

Кроме того, проверяется информация о включении в отчетность лиц из частного учебного заведения, не имевших права на бюджетное финансирование.

Где проводились обыски

В пятницу, 27 марта, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора было проведено более 20 одновременных обысков. Следственные действия продолжались как в помещениях университета, так и по местам проживания фигурантов дела.

"В ходе следственных действий изъяты мобильные телефоны, жесткие диски и печати предприятий, которые могут содержать доказательства противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, действия должностных лиц нанесли государству ущерб в особо крупных размерах. В настоящее время правоохранители устанавливают полный круг причастных лиц.

По факту инцидента возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Задержали ли Поплавского

Источники ТСН в правоохранительных органах сообщают, что среди фигурантов дела есть бывший ректор университета Михаил Поплавский, который возглавлял КНУКиИ около 30 лет.

По имеющейся информации, на данный момент Поплавского не задерживали. Правоохранители провели у него обыски в рамках следственных действий.

"Бывший ректор Михаил Поплавский числится среди фигурантов дела. За последнее время он заметно постарел. Речь идет о проведении обыска, его не задержали", - сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, украинский певец и ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский покинул пост в связи с истечением контракта. Министерство образования и науки с января 2026 года назначило исполняющим обязанности президента университета Игоря Комарницкого.

Ранее, как сообщал Главред, украинские правоохранители провели около 70 обысков в больницах и медучреждениях по всей стране в рамках дела о хищении бюджетных средств. По данным Нацполиции, чиновники вносили ложные данные в электронную систему и оформляли несуществующие медуслуги, получая средства по программе медгарантий.

Кроме того, 14 января нардеп Юлия Тимошенко заявила о проведении ночных следственных действий в офисе партии "Батькивщина". Во время обысков были изъяты телефоны, документы и личные средства.

Об источнике: Офис генерального прокурора

Офис генерального прокурора — высший орган прокуратуры Украины, который организует и координирует деятельность всех органов прокуратуры и выполняет другие функции в соответствии с законом, пишет Википедия.

