Больше не верю миру, потому что они не остановили Россию - Зеленский

Зеленский не может доверять мировым лидерам / Офис президента

Глава государства Владимир Зеленский сказал, что он не может больше доверять мировым политикам и положениям международного права, потому что они не остановили российскую агрессию, но он верит в украинцев и ВСУ.

"Я не верю миру. После того, что мы увидели, что происходит в Украине, мы… То есть, у меня нет этого чувства доверия, что мы должны верить в некоторые страны и некоторых лидеров. Мы не верим в слова. После эскалации России мы не верим соседям. Мы во все это больше не верим. Даже я не верю в документы (международного права), потому что мы также имели Будапештский меморандум – думаю, вы знаете все детали этого. Для меня это просто лист бумаги, который ничего не стоит... Единственная вера, которая осталась, это вера в нас самих, в наших людей, в наши ВСУ, и вера, что (определенные) страны будут поддерживать нас не только словами, но и поступками. Вот и все", - заявил Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN.

Президент Украины отметил, что верит в прагматичные вещи, о которых можно договориться:

"Если вы наши друзья или партнеры, дайте нам оружие, помогите нам, окажите нам поддержку, дайте нам деньги и остановите Россию, наносите удар по России".

Зеленский сказал, что он не верит словам и заявлениям российского руководства, и потому ожидает, что они могут еще раз попытаться захватить Киев. Более того, он убежден, что неудачи российских оккупантов на Донбассе не будут означать, что они откажутся от повторной попытки взять Киев.

Президент поблагодарил всех партнеров, которые предоставили и предоставляют Украине оружие, но еще раз повторил, что его нужно в больших объемах и передавать как можно скорее. Зеленский не разделяет убеждение западных партнеров, что современное вооружение не пригодится ВСУ, потому что украинцы якобы не смогут научиться им пользоваться.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

Читайте также: