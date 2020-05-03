"Полная жесть": Гончарук ошарашил правдой о борьбе с коррупцией

Гончарук рассказал о борьбе с коррупцией / УНИАН

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который ранее озвучил главные ошибки Зеленского, на этот раз откровенно высказался о борьбе с коррупцией.

По словам экс-чиновника, в Украине сформировался настолько высокий уровень коррупции, что за тот короткий срок, который он занимал должность главы правительства, было невозможно что-то изменить к лучшему.

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"Когда мне говорят сейчас, что вот, коррупцию до сих пор не побороли... Мы - в правительстве на топ-уровне. Я уверен, что наша команда, которую я сформировал для работы в правительстве, она не воровала. Я уверен в этом абсолютно! Но вычистить эти Авгиевы конюшни за 6 месяцев - нереально. Особенно, если учитывать, что в судах у тебя - полная "жесть", а правоохранительные органы часто сами и возглавляют эту коррупцию", - сказал он в интервью Радио Свобода.

Ранее Гончарук назвал увольнение Верланова и Нефедова "зачисткой" антикоррупционеров. По мнению экс-премьера, несмотря на огромное сопротивление и постоянные информационные атаки за достаточно короткий период им удалось показать серьезные результаты в своих сферах.

Также напомним, Гончарук по время эпидемии коронавируса гулял без маски в компании главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, у которого также отсутствовали средства индивидуальной защиты.