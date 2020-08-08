Задержание россиян из ЧВК Вагнера: Россия намекнула на провокацию Украины

Задержание россиян из ЧВК Вагнера в Беларуси – провокация "третьей страны", сказала Мария Захарова / УНИАН

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова утверждает, что задержание десятков россиян-членов ЧВК Вагнера в Беларуси является провокацией.

Провокацию устроило "третье государство", рассказала Захарова, опираясь на данные росСМИ, во время всероссийского молодежного образовательного форума Территория смыслов, пишет ТАСС.

Представитель МИДа отметила, что пребывание россиян в Беларуси подавалось едва ли не спецоперацией РФ по забросу специально обученных людей для дестабилизации ситуации.

"Сотрясала информационное пространство история с задержанными 33 гражданами России в Беларуси неделю, как минимум… А что оказалось на поверку? Оказалось провокацией третьего государства, как сейчас выясняется на основе фактов", – заявила Захарова.

Читайте такжеНе только боевики из ЧВК Вагнера: Лукашенко сделал заявление о задержании граждан СШАРанее росСМИ писали, что россияне-члены ЧВК Вагнера, которых задержали в Беларуси, "решили подзаработать на охране за рубежом", но их "использовали втемную", а всю операцию якобы разработала и воплотила Служба безопасности Украины.

Напомним, 29 июля в Беларуси сообщили, что задержали более 30 "вагнеровцев". Киев попросил выдать ему членов ЧВК, которых в украинском государстве подозревают в осуществлении террористической деятельности.