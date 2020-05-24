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Всему виной автомат: одиозная Чорновол пожаловалась на действия ГБР

24 мая 2020, 22:28

Скандальная экс-нардеп сообщила подробности открытия против нее очередного дела.

Черновол
Черновол сообщила о еще одном деле против нее / Фейсбук Д.Кучера

Экс-нардеп Татьяна Черновол, которую ранее суд отправил под домашний арест, пожаловалась на то, что Госбюро расследований проводит расследование из-за ее наградного автомата.

"Недавно я узнала, что против меня еще открыли дело, в котором сейчас проводится экспертиза относительно моего наградного автомата. Я пыталась выяснить в чем суть, потому что автомат легальный. Он наградной, у него есть удостоверение, датированное 16 октября 2014 года. Сейчас я выяснила, что мне инкриминируют то, что этот автомат был захвачен в бою, следовательно, нелегальный", – рассказала экс-депутат в интервью Громадскому.

По ее словам, делом занимается ГБР.

Также Главред писал, что экс-нардеп Татьяна Чорновол опубликовала справку из городской психиатрической больницы Киева. Документ, датированный 3 мая 2019 года, она сопроводила постом в Facebook.

Напомним, Чорновол рассказала о рассмотрении ее дела в Печерском районном суде Киева.

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