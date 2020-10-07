Добкин сказал, кто мог согнать Януковича

Янукович еще тот "пи*дун", поделился экс-нардеп.
Бывший нардеп и экс-кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин не исключает, что это россияне согнали экс-президента Виктора Януковича, поскольку уже были готовы к захвату Крыма.
Янукович умер при жизни, сказал политик в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовано на YouTube-канале В гостях у Гордона.
По его словам, в нашей стране Янукович мог стать Че Геварой (Эрнесто Че Гевара – кубинский революционер – Ред.).
"Он мог стать Че Геварой украинским. Сейчас бы при этих долбоконях, которые после него правят, он точно был бы Че Геварой…", – сказал собеседник.
Также Добкин признал, что беглый экс-глава государства "пи*дун еще тот".
Михаил Добкин – видео интервью с Дмитрием Гордоном
- Справка. Виктор Янукович сбежал из Украины в Россию в феврале 2014 года во время Революции Достоинства (Евромайдан) и попросил российские власти ввести войска на украинскую территорию.
- В Украине суд заочно признал Януковича виновным в госизмене. Ряд стран Запада ввели против экс-президента санкции.
Автор: Екатерина Присяжнюк