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Добкин сказал, кто мог согнать Януковича

7 октября 2020, 12:45

Янукович еще тот "пи*дун", поделился экс-нардеп.

Добкин считает, что Януковича могли согнать россияне – Добкин у Гордона
Виктора Януковича могли согнать россияне, считает Михаил Добкин / УНИАН

Бывший нардеп и экс-кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин не исключает, что это россияне согнали экс-президента Виктора Януковича, поскольку уже были готовы к захвату Крыма.

Янукович умер при жизни, сказал политик в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовано на YouTube-канале В гостях у Гордона.

По его словам, в нашей стране Янукович мог стать Че Геварой (Эрнесто Че Гевара – кубинский революционер – Ред.).

"Он мог стать Че Геварой украинским. Сейчас бы при этих долбоконях, которые после него правят, он точно был бы Че Геварой…", – сказал собеседник.

Также Добкин признал, что беглый экс-глава государства "пи*дун еще тот".

Михаил Добкин – видео интервью с Дмитрием Гордоном

  • Справка. Виктор Янукович сбежал из Украины в Россию в феврале 2014 года во время Революции Достоинства (Евромайдан) и попросил российские власти ввести войска на украинскую территорию.
  • В Украине суд заочно признал Януковича виновным в госизмене. Ряд стран Запада ввели против экс-президента санкции.
Михаил Добкин Виктор Янукович Дмитрий Гордон
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