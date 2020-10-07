Добкин сказал, кто мог согнать Януковича

Виктора Януковича могли согнать россияне, считает Михаил Добкин / УНИАН

Бывший нардеп и экс-кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин не исключает, что это россияне согнали экс-президента Виктора Януковича, поскольку уже были готовы к захвату Крыма.

Янукович умер при жизни, сказал политик в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовано на YouTube-канале В гостях у Гордона.

По его словам, в нашей стране Янукович мог стать Че Геварой (Эрнесто Че Гевара – кубинский революционер – Ред.).

"Он мог стать Че Геварой украинским. Сейчас бы при этих долбоконях, которые после него правят, он точно был бы Че Геварой…", – сказал собеседник.

Также Добкин признал, что беглый экс-глава государства "пи*дун еще тот".

Михаил Добкин – видео интервью с Дмитрием Гордоном