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"Должно быть единство во всем": Зеленский раскритиковал Европу из-за позиции по Украине

25 мая 2022, 11:00

Запад должен быть объединенным. И нужно знать, что Украина является равноправным членом западного мира. Пока что Киев до конца этого не ощущает.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский раскритиковал Европу из-за позиции по Украине / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский заявил, что не видит единства стран Запада относительно поддержки Украины в войне, которую развязала против нее Россия. По его словам нет единства ни в вопросах санкций, ни в поставках соответствующего оружия. Об этом глава государства сказал во время Украинского завтрака в Давосе.

"Западу нужно быть объединенным...И им нужно знать, что Украина является частью их мира, тогда они объединились не просто с Украиной, а вокруг такого же государства, которое является равноправным с ними. Пока что мы до конца этого не ощущаем", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что единства стран Запада нет по ряду вопросов. В частности, это касается предоставления оружия и введения санкций против России.

"Если мы говорим о единстве, то должны говорить о единстве во всем - предоставлении оружия, предоставлении права на вступление в ЕС. Что мы сейчас видим? Разве есть единство в ЕС?...Мы дошли до шестого пакета санкций, предусматривающего полное эмбарго на российскую нефть. Единства в принятии решения нет. Венгрию что-то не устраивает. У нас люди умирают, а они говорят о нефти. Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО, снова мы видим, что кому-то не подходит", - отметил Зеленский.

Планы Украины по вступлению в Евросоюз

9 мая президент Владимир Зеленский во время разговора с руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что Украина заполнила и передала вторую часть опросника для интеграции в Евросоюз. Еврокомиссия должна подготовить отчет, который передадут на рассмотрение Евросовета.

22 мая государственный секретарь Франции по делам Европы Клеман Бон заявил, что процесс вступления Украины в Евросоюз может затянуться на 15-20 лет. По его словам, Киеву следовало бы прислушаться к советам президента Эммануэля Макрона, который предлагает подумать над альтернативой варианту получения статуса страны-кандидата в ЕС.

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что Украина потребует предоставления государству статуса кандидата на вступление в Евросоюз уже в июне текущего года. По его словам, украинцы защищают европейские ценности ценой собственной жизни. Статус должен продемонстрировать, что Европа ценит и уважает эти усилия.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО

15 мая власти Финляндии официально приняли решение подать заявку на вступление в НАТО.

Социал-демократическая партия Швеции также поддержала вступление страны в НАТО, но политическая сила выступила против размещения на шведской территории ядерного оружия.

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс будет быстрым и гладким. Он добавил, что страну "тепло встретят в своих рядах". Такой шаг может укрепить не только Финляндию, но и западный военный альянс.

Первый замглавы России при ООН Дмитрий Полянский пригрозил Финляндии и Швеции. Он отметил, что эти страны могут стать целями для военных РФ, если они будут пытаться вступить в НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал желание Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Он считает эти страны убежищем для "террористических организаций". Эрдоган уточнил, что в Финляндии и Швеции ведут деятельность представители "Рабочей партии Курдистана", которую в Турции считают террористической организацией.

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