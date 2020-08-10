Кремль пошел на уступки: эксперт сделал прогноз о масштабном перемирии на Донбассе

До конца августа на Донбассе могут полностью отвести войска - эксперт / УНИАН

Если перемирие в зоне российско-украинского конфликта на Донбассе продлится до конца текущего месяца, Киев договорится с Россией и боевиками об отводе войск по всей линии разграничения.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Стариков в эфире Obozrevatel.

По его словам, нынешняя ситуация складывается таким образом, что помимо Германии и Франции в деэскалации конфликта на Донбассе заинтересована в том числе и Москва.

"Сейчас сложилась такая мировая конъюнктура, уже есть политическая воля не только с украинской стороны, но и со стороны Кремля, а также Берлина и Парижа", - утверждает аналитик.Читайте такжеПереговоры по Донбассу: Кравчук сказал, какие компромиссы возможны

Также он добавил, что разведение войск нужно провести до тех пор, пока это позволяют сделать погодные условия, чтобы можно было обеспечить оптимальное расположение вооруженных сил на новых позициях.

Ранее российский адвокат Николай Полозов заявил, что России не нужны договоренности с Украиной по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе – в Москве прекрасно понимают: если Киеву удастся вернуть под свой контроль отдельные районы Донецкой и Луганской области, будет поднят вопрос о деоккупации аннексированного Крыма.

Тем временем президент Польши Анджей Дуда рассказал, как Варшава намерена помочь Украине в восстановлении территориальной целостности государства.