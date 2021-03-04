Экс-депутат Госдумы поведал, когда Путин осознал, что Зеленский "крепкий орешек"

Путин начал уважать Зеленского - Пономарев / Reuters

Президент РФ Владимир Путин резко изменил свое отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и даже начал его уважать. Основанием для этого стали введенные в Украине санкции против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и трех пророссийских телеканалов.

"Я уверен в том, что Путин после введения санкций в Украине против Виктора Медведчука начал уважать Владимира Зеленского. Путин, на мой взгляд, проходил три стадии восприятия президента Украины Владимира Зеленского. Сначала, после избрания Зеленского, он к нему относился несерьезно, с определенной долей опасения, что, мол, как бы после этого в России не начали выбирать комиков. Однако со временем отношение Путина трансформировалось", - рассказал в эфире Апостроф ТВ экс-депутат Госдумы (2007 - 2016 годы), гражданин Украины (с 2019 года ) Илья Пономарев.

Пономарев заявил, что первым толчком к изменению восприятия Путиным Зеленского стал саммит в Париже, который состоялся 9 декабря 2019 года, когда президенты впервые встретились.

"Путин Зеленского воспринимал как молодого и неопытного политика. На блефе им удалось встретиться в Париже, а это был чистой воды блеф, потому что Ермак обманул Кремль. Тогда обещали, что в Париже будут подписаны определенные договоренности, на это даже Сурков "повелся", Путин приехал. А когда все собрались, сказали, что ничего такого не было. По большому счету, это было "кидалово", - заявил Пономарев.

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После саммита в Париже, как считает Пономарев, Путин понял, что Зеленский - "крепкий орешек".

"После этого у Зеленского началась "черная полоса" - смена правительства, коронавирус, падение рейтинга. Путин вернулся в привычную для себя роль - ждать, когда мимо проплывет труп его врага. Медведчук в это время ему рассказывал, что он вот-вот станет новым премьером, рейтинги ОПЗЖ растут и тому подобное. Но вдруг проснулся Зеленский и начал "мочить" Медведчука. И получилось так, что рядом проплыл труп не того, кого ждал Путин. А он очень внимательно относится к таким моментам", - резюмировал Пономарев.

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