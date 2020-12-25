Экс-нардеп отреагировал на громкое заявление Лукашенко насчет Украины троллингом

Лукашенко необходима смирительная рубашка, полагает бывший народный избранник.
Бывший нардеп Игорь Мосийчук отреагировал на резонансное заявление Александра Лукашенко о задержании в Беларуси "террористов", которые везли "тоннами" оружие через Украину.
Лукашенко нужна усмирительная рубашка, написал экс-народный избранник в своем канале в Telegram.
Также Мосийчук опубликовал мэм, на котором Лукашенко запечатлен в смирительной рубашке.
"Лукашенко срочно нужна смирительная рубашка...", – написал бывший народный избранник.
Напомним, Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси была задержана группа злоумышленников, которые готовили теракты, и получали оружие и подкрепление через Украину.
Ситуация в Беларуси – что нужно знать
- В Беларуси 9 августа прошли президентские выборы. Оппозицию и ее сторонников возмутило то, что Александр Лукашенко якобы побеждал с огромным отрывом, начались масштабные акции протеста, их жестоко подавляли силовики.
- Выборы не признали ряд стран Запада, в частности и Украина. Лукашенко обвинил западные страны в причастности к организации протестов, а потом сказал, что Беларусь закроет границу с Польшей и Литвой, а с Украиной – усилит.
- В Беларуси прошла тайная инаугурация Лукашенко. Западные страны не признали его легитимным главой страны.
Автор: Екатерина Присяжнюк