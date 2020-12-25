Экс-нардеп отреагировал на громкое заявление Лукашенко насчет Украины троллингом

Александра Лукашенко после громкого заявления об Украине потроллил экс-нардеп / Reuters

Бывший нардеп Игорь Мосийчук отреагировал на резонансное заявление Александра Лукашенко о задержании в Беларуси "террористов", которые везли "тоннами" оружие через Украину.

Лукашенко нужна усмирительная рубашка, написал экс-народный избранник в своем канале в Telegram.

Также Мосийчук опубликовал мэм, на котором Лукашенко запечатлен в смирительной рубашке.

"Лукашенко срочно нужна смирительная рубашка...", – написал бывший народный избранник.

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси была задержана группа злоумышленников, которые готовили теракты, и получали оружие и подкрепление через Украину.

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