Эксперт объяснил, как Украине разорвать отношения с МВФ

МВФ / Reuters

Эпопея с требованием МВФ сохранить Сытника на посту главы НАБУ не выдерживает никакой критики. Несмотря на тот факт, что правоохранительный орган не показал эффективности работы, Фонд попал в откровенно "идиотскую" ситуацию. В итоге это не повлияет на предоставление Украине транша в размере 2$ миллиардов, однако Киев должен задуматься о строительстве собственной экономики, чтобы не зависеть от настроения Запада.

Об этом изданию Главред рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Украина – страна абсурда, которая доводит до абсурда даже своих международных партнеров. Очевидно, письмо в Офис президента писал не лично глава миссии МВФ, а наши уважаемые грантоеды. Они, как известно, давно борются за Сытника и носятся с ним, как с писанной торбой. Хотя реально результаты работы главы НАБУ нулевые, к тому же, он попал в реестр коррупционеров. Грантоедские игры втягивают МВФ в идиотскую ситуацию. Понимаю, если бы Сытник был таким себе капитаном Каттани, который бы сажал коррупционеров и показывал отличные результаты работы. Но нет же, речь идет об абсолютно неэффективной структуре, которая проедает деньги, не принося никакой пользы. Грантоеды затевают такую игру, поскольку не хотят отвечать за то, что наворотили. Ведь именно они сформировали Сытника, абсолютно импотентные НАБУ и САП, бредовые законы...", - считает политолог.

Читайте такжеПриказы для колонии или справедливые требования: есть ли жизнь без МВФПо словам аналитика, история с лоббированием Фондом сохранения Артема Сытника в качестве главы НАБУ не закончится его отставкой. Чиновник проработает еще несколько лет, но не покажет эффективной работы.

"Защищая от увольнения, как МВФ думает, честного борца с коррупцией, он втягивается в идиотскую ситуацию. Хорошо, предположим, сейчас Сытника отобьют и оставят на должности еще на пару лет, но ведь и за это время результатов не будет. А это значит, что они с ним еще больше утонут", - полагает Загородний.

Тем временем несмотря на противоречия между Фондом и Киевом, Украина все равно получит финансовые средства от организации.

"Я думаю, что эта история на самом деле не особо повлияет на действия МВФ относительно Украины. Тем более, что МВФ уже пообещал выделить нашей стране 2 млрд долларов на борьбу с коронавирусом, независимо от истории наших отношений", - уверяет эксперт.

Как утверждает Загородний, ни одному государству не удалось стать благополучным и процветающим в условиях финансовой поддержки МВФ. Поэтому страна должна пойти на переговоры о реструктуризации задолженности и, наконец, взяться за строительство собственной экономики.

Читайте такжеЗапад принял решение вытолкнуть Украину в объятия России"Украине нужна нормальная экономическая политика, позволяющая развивать собственный бизнес и промышленность. Тогда мы не будем нуждаться в подачках МВФ, сможем не слушать Фонд и всю эту гоп-компанию. Поскольку следование тому, что они говорят, приводит лишь к тому, что в Украине зарабатывают только банкиры и спекулянты, и все. Белиберда, связанная с "сектой свидетелей МВФ", должна наконец закончиться. Должно быть введено нормальное управление Нацбанком, который, в свою очередь, должен стимулировать развитие национальной экономики, а не бегать за МВФ, как за последней инстанцией. Нужно сократить затраты бюджета за счет трат на антикоррупционные органы, снести наблюдательные советы, которые ни к чему не приводят. В результате мы получим необходимый ресурс для развития экономики, а не будем ждать "манны небесной" от МВФ", - резюмирует Тарас Загородний.

Ранее бывший глава Минфина Игорь Уманский объяснил, какие варианты есть у Украины в случае разрыва договоренностей с МВФ.