Эксперт оценил шансы Януковича на возвращение в украинскую политику

В тех регионах Украины, которые когда-то поддерживали Януковича, его ненавидят больше всего.
Бывший президент Украины Виктор Янукович хочет выступать по видеосвязи на заседании суда, чтобы напомнить о себе. В то же время возвращение в украинскую политику для него невозможно.
Такое мнение высказал политтехнолог Андрей Золотарев, передает Украина 24.
По его словам, Янукович спустя четыре года хочет использовать видеосвязь как очередной сеанс пиара.
"Время от времени в московском "клубе сбитых летчиков" возникает острое желание напомнить о себе. И возникают мысли, что в одну и ту же реку можно войти дважды. Поэтому когда возникает возможность появиться на украинских экранах, они это используют с большим удовольствием. Очевидно, Януковича мучает абстинентный синдром отлучения от большой политики, и он очень хочет о чем-то поговорить", - отметил Золотарев.
При этом Янукович вряд ли скажет что-то новое. Эксперт считает, что адвокаты беглого президента просто тянут время.
По словам Золотарева, человек с прошлым Януковича не сможет вернуться в украинскую политику.
"В тех регионах, которые его когда-то больше всех поддерживали, его ненавидят больше всего. И это для него печальная правда, которая для него является куда более серьезным препятствием, чем Оболонский или Печерский суд. Янукович политически уже приговорен", — сказал он.
Напомним, адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил в Facebook, что экс-президент хочет участвовать по видеосвязи в заседании суда об избрании ему меры пресечения в деле о разгоне Майдана 18-20 февраля 2014 года.
Суд над Януковичем – что известно:
- После бегства из Украины против Януковича были возбуждены многочисленные уголовные дела.
- 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы.
- Было установлено, что 1 марта 2014 года с территории РФ, действуя умышленно с целью содействия Москве, бывший четвертый президент Украины Янукович призвал российского президента Владимира Путина использовать армию России на территории Украины.
- 1 февраля 2019 года Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовного производства по расстрелам мирных протестующих на Майдане Независимости в Киеве в 2014 году. По этому делу Януковичу может грозить пожизненное заключение.
- 18 февраля 2019 года защита Януковича подала апелляцию на решение суда.
- В октябре 2020 года Киевский апелляционный суд отказался отменять приговор Оболонского районного суда по делу о государственной измене беглого экс-президента Виктора Януковича.
- 16 ноября стало известно, что Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича.