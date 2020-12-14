Эксперт оценил шансы Януковича на возвращение в украинскую политику

Януковича мучает абстинентный синдром отлучения от большой политики / УНИАН

Бывший президент Украины Виктор Янукович хочет выступать по видеосвязи на заседании суда, чтобы напомнить о себе. В то же время возвращение в украинскую политику для него невозможно.

Такое мнение высказал политтехнолог Андрей Золотарев, передает Украина 24.

По его словам, Янукович спустя четыре года хочет использовать видеосвязь как очередной сеанс пиара.

"Время от времени в московском "клубе сбитых летчиков" возникает острое желание напомнить о себе. И возникают мысли, что в одну и ту же реку можно войти дважды. Поэтому когда возникает возможность появиться на украинских экранах, они это используют с большим удовольствием. Очевидно, Януковича мучает абстинентный синдром отлучения от большой политики, и он очень хочет о чем-то поговорить", - отметил Золотарев.

При этом Янукович вряд ли скажет что-то новое. Эксперт считает, что адвокаты беглого президента просто тянут время.

По словам Золотарева, человек с прошлым Януковича не сможет вернуться в украинскую политику.

"В тех регионах, которые его когда-то больше всех поддерживали, его ненавидят больше всего. И это для него печальная правда, которая для него является куда более серьезным препятствием, чем Оболонский или Печерский суд. Янукович политически уже приговорен", — сказал он.

Напомним, адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил в Facebook, что экс-президент хочет участвовать по видеосвязи в заседании суда об избрании ему меры пресечения в деле о разгоне Майдана 18-20 февраля 2014 года.

Суд над Януковичем – что известно: