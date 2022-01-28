Если мы не в НАТО, то мы защищаем себя сами, санкции "после" нам не нужны - Зеленский

Президент Украины заявил, что не требует любить Украину, как он сам. Но поддержка стране необходима.
В рамках сегодняшней пресс-конференции с представителями иностранных СМИ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если страна не в НАТО, то мы будем защищать себя сами.
Он заговорил о санкциях, которые мир хочет ввести "после".
Такую позицию, исходя и количества гибели (15 000!) украинских военных во время войны с Россией, Зеленский считает нечестной.
"Если государства готовы предложить Украине помощь, то мы будем очень благодарны. Потому, что если будет полномасштабная война, она будет не только на территории нашей страны", - сказал Зеленский.
Также президент сказал, что это большой вызов НАТО - взять Украину в Альянс. Потому что тогда ее придется защищать.
Напомним, представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США будут увеличивать военную помощь Украине на фоне российской агрессии, которая вызывает беспокойство в Вашингтоне. По его словам, уже было три поставки.
При этом Кирби отметил, что продолжается наращивание российских военных и техники вдоль границы с Украиной.
"Мы продолжаем наблюдать, в том числе за последние 24 часа, дальнейшее накопление боевых сил россиян в западной части их страны и в Беларуси", — сказал представитель Пентагона.
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