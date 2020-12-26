"Если тебя не убьют, то ты сядешь": Звиробий снова выругалась на Зеленского

Маруся Звиробий пригрозила Зеленскому и его команде "посадками" / УНИАН

Украинский волонтер АТО, кандидат в депутаты от партии Европейская солидарность по мажоритарному округу №87 в Ивано-Франковской области Маруся Звиробий отметилась очередным жестким высказыванием в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

В частности, Звиробий в своем Telegram-канале приводит заявления Зеленского в 2019 и 2020 году. В прошлом году Зеленский говорил, что Порошенко не хотел заканчивать войну, однако в интервью от 25 декабря 2020 года он не исключил нового военного нападения со стороны России.

По ее словам, таким образом, Зеленский признал ложь в своих словах, и теперь становится непонятным, почему "он хочет посадить Порошенко".

"Лидор мысли признает, что врал в каждом своем слове. Все непонятнее, за что именно он хочет сажать Порошенко. Вот прямо я уже готова в те его вылупленные глаза спросить, учитывая, что за полтора года так и не нашли РЕАЛЬНОГО основания для заключения, а сам Зеленский ежедневно признает действия предыдущего президента правильными", - экспрессивно высказалась волонтер.

Кроме того, она сделала ряд обвинений в адрес Зеленского и пригрозила ему тюремным заключением.Читайте такжеЗачем Порошенко запустил политическую "торпеду" Марусю Звиробий

"Так за что, ты зеленая макака, сажаешь сегодня людей ??? Почему у тебя Ермак не сидит с обнародованными пленками о том, как он должности в твоем офисе продает. Почему ТЫ своим тупым приказом не предоставлять помощь убил военнослужащего и не сидишь??? Я вижу, что в вашей зеленой когорте уже слишком много оснований для заключения. Ты сядешь Вовка! Я тебе обещаю, если тебя не убьют, то ты сядешь!" – эмоционально подчеркнула Звиробий.

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