"Если тебя не убьют, то ты сядешь": Звиробий снова выругалась на Зеленского

Заявлением о новой потенциальной атаке России Зеленский фактически признает правоту Порошенко, считает Маруся Звиробий.
Украинский волонтер АТО, кандидат в депутаты от партии Европейская солидарность по мажоритарному округу №87 в Ивано-Франковской области Маруся Звиробий отметилась очередным жестким высказыванием в адрес президента Украины Владимира Зеленского.
В частности, Звиробий в своем Telegram-канале приводит заявления Зеленского в 2019 и 2020 году. В прошлом году Зеленский говорил, что Порошенко не хотел заканчивать войну, однако в интервью от 25 декабря 2020 года он не исключил нового военного нападения со стороны России.
По ее словам, таким образом, Зеленский признал ложь в своих словах, и теперь становится непонятным, почему "он хочет посадить Порошенко".
"Лидор мысли признает, что врал в каждом своем слове. Все непонятнее, за что именно он хочет сажать Порошенко. Вот прямо я уже готова в те его вылупленные глаза спросить, учитывая, что за полтора года так и не нашли РЕАЛЬНОГО основания для заключения, а сам Зеленский ежедневно признает действия предыдущего президента правильными", - экспрессивно высказалась волонтер.
Кроме того, она сделала ряд обвинений в адрес Зеленского и пригрозила ему тюремным заключением.Читайте такжеЗачем Порошенко запустил политическую "торпеду" Марусю Звиробий
"Так за что, ты зеленая макака, сажаешь сегодня людей ??? Почему у тебя Ермак не сидит с обнародованными пленками о том, как он должности в твоем офисе продает. Почему ТЫ своим тупым приказом не предоставлять помощь убил военнослужащего и не сидишь??? Я вижу, что в вашей зеленой когорте уже слишком много оснований для заключения. Ты сядешь Вовка! Я тебе обещаю, если тебя не убьют, то ты сядешь!" – эмоционально подчеркнула Звиробий.
Маруся Звиробий новости
- В конце октября прошлого года волонтер Маруся Звиробий и депутат от Европейской солидарности София Федина опубликовали видео с жесткими заявлениями в адрес Владимира Зеленского после поездки президента в поселок Золотое на Донбассе. Их слова расценили как угрозу президенту Зеленскому, после чего в ГБР вручили Федине и Звиробий соответствующее уведомление. Печерский суд Киева обязал гражданку Елену Самбул (Маруся Звиробий) сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.
- В июне Маруся Звиробий сделала новое экспрессивное заявление в адрес Владимира Зеленского, которое содержало оскорбления в адрес гаранта и его жены.
- 10 декабря стало известно, что Маруся Звиробий намерена баллотироваться на довыборах в Раду по 87 округу в Ивано-Франковской области от партии Европейская солидарность.