"Это страшно и пахнет объявлением войны всему миру": Ахеджакова прокомментировала политику РФ

Лия Ахеджакова против политики России / "Коммерсант"

Известная советская и российская актриса Лия Ахеджакова осудила решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости "ЛДНР" и заявила, что это объявление войны всему миру.

Как сообщает ВВС звезда считает, что такое решение главы страны-агрессора подлое. Кроме того, по ее словам, оно будет иметь необратимые последствия.

"Вот этот новый "учебник истории", который мы услышали, – это приложение к этим Пушилиным, Моторолам и всему этому ужасу. Я думаю, что случилось что-то непоправимое, это действительно пахнет объявлением войны всему миру. Это что-то невероятное, невероятное по несостоятельности и подлости. Мне кажется, что последствия будут очень тяжелыми. Когда во главе благоденствия страны стоит не экономика, а силовики разных мастей – вот это страшно", – заявила Ахеджакова.

Главное о Лие Ахеджаковой

Лия Ахеджакова - советская и российская актриса, народная артистка РФ (1994), лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1979). Двукратная обладательница национальной премии "Ника" за лучшие женские роли второго плана в фильмах "Небеса обетованные" и "Изображая жертву".

В марте 2014 года она высказалась против возможности введения российских войск на территорию Украины и подписала письмо российского "Союза кинематографистов и профессиональных кинематографических организаций и объединений" своим коллегам из Украины, в котором осуждалась "российская военная интервенция на Украину". Также звезда подписала обращение в защиту российского музыканта Андрея Макаревича, выступившего с критикой политики российских властей в Украине. Кроме того, вместе с рядом других деятелей науки и культуры выразила свое несогласие с политикой российской власти в Крыму.

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В понедельник, 21 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С просьбой об этом к нему обратилась Госдума России. Также российский президент подписал с главарями боевиков "договоры о дружбе и взаимопомощи". Также Россия вводит в ОРДО войска якобы для поддержания мира.

После этого Украина выступила с требованием созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за действий России и "ЛДНР".

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО, после чего обратился к украинцам. Он отметил, что своими решениями Россия легализует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года, в одностороннем порядке выходит из Минских договоренностей и игнорирует решения в пределах Нормандии. Также он сообщил об инициативе Украины о созыве экстренного саммита "нормандской четверки".

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