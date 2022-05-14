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"Это выглядит безумно": Россия пытается показать хоть какую-то "победу" - Зеленский

14 мая 2022, 22:54

Рашисты до сих пор не прекращают своих попыток показать хоть какую-то победу в войне, заявил глава государства.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский высказался о войне с Россией / president.gov.ua

Российские оккупанты не прекращают попыток показать хоть какую-то победу в войне. Президент Украины Владимир Зеленский назвал их "безумными".

По его словам в новом обращении, на 80-й день полномасштабного вторжения в Украину российские войска не оставляют попыток показать хотя бы какую-нибудь победу.

"Это выглядит безумно, но они не прекращают всех этих намерений", - подчеркнул Зеленский.

ВСУ громят войска России в Украине

В Луганской области в районе села Белогоровка на реке Северский Донец силы обороны Украины нанесли удар по войскам России, которые строили понтонную переправу, пытаясь перейти на другой берег реки и окружить ВСУ. За несколько дней боев вражеские подразделения понесли серьезные потери, а техника оккупантов оказалась в воде.

Журналист Юрий Бутусов рассказал, что 6-я рота 92-й бригады ВСУ совершила настоящий подвиг в боях с российскими войсками в Харьковской области. 24 февраля в боях за Старый Салтов они смогли выйти из окружения и одержать победу в бою. На следующий день, 25 февраля, они не позволили оккупантам прорваться в Харьков. В обоих случаях силы захватчиков превосходили возможности украинских войск.

Под Харьковом бойцы Вооруженных сил Украины ударом из шведского противотанкового гранатомета Карл Густав нанесли сокрушительный удар по новому российскому танку Т-90М Прорыв. Боевую машину оккупантов разбили военные 227-го батальона 127-й бригады Территориальной обороны.

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