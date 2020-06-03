Феномен Партии Шария: почему растет рейтинг и шансы на прохождение в Раду

Политологи рассказали, к чему готовиться в случае прохождения Партии Шария в Верховную Раду / 24СМИ

К блогеру Анатолию Шарию в украинском обществе неоднозначное отношение: его любят и ненавидят, его оценки считают метким комментарием к происходящему в стране или кремлевской пропагандой. Как бы там ни было, рейтинги созданной им политической силы – Партии Шария – медленно, но стабильно растут.

В прошлом году новоиспеченная политсила попробовала свои силы на парламентских выборах, но в Верховную Раду не прошла, получив поддержку 2,23% избирателей. Однако и этот результат удивил многих политических экспертов: учитывая, что партия была создана с нуля всего за несколько месяцев до выборов и не имела большой медиа поддержки, это неплохой показатель.

И её рейтинги продолжают расти. Согласно майскому опросу группы Рейтинг, на парламентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье, за Партию Шария проголосовали бы 3,4% респондентов, собирающихся голосовать и определившихся с выбором. Таким образом, Партия Шария обошла бы Свободу (2,6%) и Голос (2,5%).

В свою очередь, майский опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что политическую силу Анатолия Шария готовы поддержать 3,9% тех, кто готов голосовать и определился.

Главред обратился к политологам, чтобы разобраться, почему растут рейтинги Партии Шария, у каких партий она оттягивает электорат, каковы ее шансы пройти в следующую Верховную Раду, а также что может привнести новая политическая сила в украинский парламент.

В первую очередь, эксперты объясняют востребованность Партии Шария существующим в нашем обществе запросе на обновления украинского политикума, на несистемных политиков и новые лица. Также они отмечают, что этот политических проект, как губка, "впитывает" всех разочарованных другими политическими силами, в том числе Слугой народа и президентом Владимиром Зеленским.

Опрошенные политические эксперты подчеркнули, что показательным будет результат Партии Шария на местных выборах этой осенью. Отталкиваясь от него, можно будет оценивать перспективы этой политсилы на прохождение в парламент.

Владимир Фесенко Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

Рано оценивать перспективы одной конкретной политической силы, потому что выборы в Верховную Раду состоятся только через четыре года и всё может кардинально измениться.

В результате местных выборов в конце октября, думаю, Партия Шария будет представлена в городских и областных советах в большинстве русскоязычных регионов страны, а также в некоторых центральных, в частности, в Киеве. У этой политической силы есть все шансы преодолеть 5%-й барьер.

Такой уровень поддержки связан с тенденциями прошлого года – обновлением украинского политикума и популистскими настроениями в обществе. В Партии Шария больше новых лиц и молодых людей. Поскольку они еще не были во власти, с ними будут связаны надежды.

Одна из причин быстрого набора оборотов Партией Шария состоит в том, что фактически остановлен проект Оппозиционный блок. По сути, Шарий занял ту нишу, которую занимал Оппоблок. Если же Ахметов возьмется за его восстановление, конкуренция на юге и востоке будет более жесткой, а электорат разделится между разными политическими силами.

Что эта партия будет из себя представлять в дальнейшем, не перекупят ли ее отдельные олигархи – открытый вопрос. И я вижу серьезные опасности, связанные с ней: агрессивный популизм, представительство пророссийских взглядов.

В любом случае, эта партия притягивает электорат своей критикой действий власти. Это всегда пользуется спросом среди украинских избирателей. Частично к Партии Шария перетекает электорат от разных политических сил, в том числе и от Слуги народа – электорат, разочарованный деятельностью "слуг" и Зеленского.

Андрей Золотарев политолог, директор аналитического центра "Третий сектор"

В 2019 году начался процесс обновления украинского политического ландшафта и будет продолжаться, так как политики, сформировавшиеся в условиях мирной постсоветской Украины, не готовы к политическим реалиям в самой бедной и коррумпированной европейской стране, раздираемой массой конфликтов. Это значит, что в ближайшие пять-семь лет произойдут тектонические сдвиги – на смену лицам, оказавшимся у власти на "зеленой волне", придут новые.

Партия Анатолия Шария показала достаточно высокий результат на парламентских выборах-2019 при минимуме ресурсов. Сейчас это кандидат №1 на попадание в премьер-лигу украинской политики, который входит в число главных претендентов на преодоление 5%-ного барьера.

Рейтинги политсилы растут за счёт разочарованного "зелёного" электората. "Мы – не они" был главный посыл "зеленых", однако избиратели видят, что поменялись лица, но система осталась прежней, и потому начинают искать других.

Шарий придерживается повестки дня раннего Зеленского, она по-прежнему востребована. И, если сначала над партией посмеивались, то сейчас начинают жестко противодействовать ей, почувствовав конкурента. А Партия Шария является конкурентом, неудобным для многих, например, для Труханова с его партией "Доверяй делам" или для "Слуги народа". Эта политсила уже перешла в офлайн, начав партийное строительство, и постепенно она входит в число игроков, у которых хорошие перспективы на местных и возможных досрочных парламентских выборах. А это – прямая угроза для тех, у кого свои планы на электоральное поле.

Избиратель Шария видит в нем человека, срывающего со всех маски, и правдоруба. И, пройдя в Раду, партия может оказаться нарушителем традиционных правил игры в Украине – закулисных торгов и договорняков. Она может оказаться весьма активной и заметной. Вспомните хотя бы роль Шария в развенчании Порошенко: Бигус, Шарий и Дубинский – это три человека, нанесшие мощнейший удар по Порошенко и поломавшие ход его избирательной кампании.

С распростертыми объятиями Шария в Раде никто не ждёт. Если его партия войдет в Раду, будет колоссальный хайп, а патриотические силы будут навешивать ярлыки, называя его "пророссийским пропагандистом". Шарию, как и раннему Зеленскому, важно показать: "Мы – не они", причем показать на деле, своим политическим поведением, конкретными голосованиями. Тогда у партии будет перспектива.

Партия Шария начала привлекать бывший электорат Олега Ляшко и популистский электорат Владимира Зеленского и Слуги народа. Избиратели Зеленского, недовольные отсутствием быстрых результатов (нет резонансных посадок, нет мира), начинают искать ему альтернативу.

Однако Зеленский хоть что-то может делать, так как обладает властью, а у Шария ввиду ее отсутствия не получится. Потому, если Партия Шария пройдет в Раду, это ничем не будет угрожать. Украина же не погибла от того, что в Верховной Раде был Олег Ляшко, и на неё особо не повлияла замена Ляшко на Алексея Гончаренко.

Если вернется в парламент Ляшко, а к нему добавится еще и Шарий, мы будем наблюдать более грандиозное шоу в Раде. Но оно не будет иметь никакого отношения к практическим действиям – новых депутатов всегда сразу начинают втягивать в договоренности, лоббирование законов взамен на денежное вознаграждение.

Партия Шария, конечно же, может использовать трибуну парламента для донесения своих идей, может блокировать трибуну, но это ни на что не повлияет. Она все равно будет искать денег и постепенно станет "конструктивной". Не исключена и коалиция со "слугами" .

Шарий является камертоном этой партии, а он – не просто прагматичный, а весьма меркантильный человек. А оркестр всегда играет так, как задает камертон. Потому ничего нового в связи с возможным прохождением в Раду партии блогера ждать не приходится. По мере проседания рейтингов Зеленского и Слуги народа будет и дальше расти рейтинг Партии Шария, особенно если в Украине будут экономические потрясения и проблемы. Однако, думаю, что рейтинг этой партии не перевалит за 5-7%.

Кость Бондаренко Руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк

Партия Шария – это первый в Украине проект, который развивался благодаря интернету. Хотя в мире это не первый случай, когда благодаря СМИ создается широкая протестная среда: в свое время аятолла Хомейни был вынужден покинуть Иран и жить в Европе, но общался со своими приверженцами и нелегально отправлял в Иран кассеты со своими записями. И именно эти кассеты сделали революцию, сформировав оппозиционное поле. С тех пор прошло уже больше 40 лет, и изменились средства донесения информации. Вот и Шарий через интернет формировал круг своих приверженцев.

Если в прошлом году политическая сила представляла собой фан-клуб Шария, то сегодня все разочаровавшиеся в Зеленском и Слуге народа перетекают именно к его проекту. Сегодня выбор у тех, кто разочаровывается в Зеленском, небольшой. Отдать свой голос за ОПЗЖ не каждый пожелает, так как ее представители слишком пророссийские. Существующий вакуум пытается заполнить Шарий, потому большинство отколовшихся от Зеленского, уходят к нему.

На прошлых выборах Шарий, хоть и не декларировал, но выступал против Порошенко, автоматически сыграв роль союзника Зеленского. Перед вторым туром он открыто агитировал за Зеленского и, безусловно, сыграл свою роль.

Роль Партии Шария в Раде будет зависеть от того, сколько ее представителей пройдет в парламент. Одно дело – быть политическими статистами и постоянно находиться в оппозиции, но совсем другое – провести в Раду достаточное количество людей, чтобы участвовать в коалиции и претендовать на министерские портфели.

Показательным будет результат, который покажет Партия Шария на местных выборах. Во многих регионах на юге и востоке Украины эта партия поборется за право быть представленной в городских и областных советах. И результат Партии Шария на возможных досрочных парламентских выборах напрямую будет зависеть от того, как она сработает на местных. К тому же, сформированные фракции в местных советах станут дополнительной трибуной для агитации, что будет значить и дополнительные кадры, и дополнительные инициативы, которые можно будет реализовывать, показывая конкретный результат.

В любом случае, у Шария есть много особенностей, которые востребованы и будут интересны электорату. Он является противником засилья МВФ в Украине, апеллирует к обостренному чувству справедливости в отношении чиновников и других лиц, которые должны понести ответственность.

Анатолий Октисюк политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse

Растущая популярность Партии Шария – следствие спроса на несистемных политиков. Никакого феномена тут нет. Этот политический проект, как и многие другие, опирается на одного человека, сложно навскидку назвать хотя бы трёх других членов Партии Шария.

Это своего рода партия Голос для более пророссийски настроенного и леволиберального избирателя. Портреты избирателей Партии Шария и Голоса очень похожи, только стоят они на диаметрально разной платформе. А так, в основном это люди среднего класса, активные пользователи интернета, люди, интересующиеся политикой, с хорошим образованием. Это не люмпенизированный избиратель, но он зачастую имеет пророссийские взгляды.

По моему мнению, Партия Шария не сможет быть массовой партией. Это – нишевый проект, своего рода Балашов-2. Шарий много кому нравится, люди будут за него голосовать, однако массовым проектом его партия не станет. Он может лишь перетянуть на себя часть избирателей Слуги народа и ОПЗЖ.

У Партии Шария есть будущее, если к этому проекту кто-то присоединится. Ему необходима синергия с кем-то, возможно, с каким-то бизнесом. А, сидя где-то в Европе и рассказывая издалека, как правильно жизнь в Украине, многого не добьешься. Важно присутствие Анатолия Шария в Украине, тогда он будет иметь какую-никакую политическую перспективу.

Тем не менее, если его сила войдет в новую Раду, едва ли что-то существенно изменится – скорее всего, она повторит путь Голоса, разве что ее члены будут более активны в донесении своей позиции.