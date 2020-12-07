Генассамблея ООН приняла резолюцию против действий Путина в Крыму

Проект документа, составленного украинской стороной, поддержали 63 страны.
Во время сегодняшнего заседания Генассамблея ООН приняла проект усиленной резолюции Украины о российской милитаризации оккупированного Крыма.
Документ поддержали более 60 стран-участниц, пишет официальный сайт организации.
Проект украинской резолюции поддержали 63 страны, против выступили 17, и еще 62 государства воздержались.
Против украинского резолюции проголосовали Россия и ее союзники: Армения, Беларусь, Сербия, Сирия и Венесуэла. Также против документа голосовали Зимбабве, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Киргизия, Лаос, Мьянма, Никарагуа и Иран.
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Среди стран, которые поддержали резолюцию по Крыму: Германия, Грузия, Венгрия, Польша, Франция, Хорватия, Израиль, Италия, США, Турция, Великобритания, Эстония, Швейцария и Кипр.
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