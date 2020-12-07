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Генассамблея ООН приняла резолюцию против действий Путина в Крыму

7 декабря 2020, 18:55

Проект документа, составленного украинской стороной, поддержали 63 страны.

ООН
ООН приняла важную резолюцию по Крыму / Фото: Reuters

Во время сегодняшнего заседания Генассамблея ООН приняла проект усиленной резолюции Украины о российской милитаризации оккупированного Крыма.

Документ поддержали более 60 стран-участниц, пишет официальный сайт организации.

Проект украинской резолюции поддержали 63 страны, против выступили 17, и еще 62 государства воздержались.

Против украинского резолюции проголосовали Россия и ее союзники: Армения, Беларусь, Сербия, Сирия и Венесуэла. Также против документа голосовали Зимбабве, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Киргизия, Лаос, Мьянма, Никарагуа и Иран.

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Среди стран, которые поддержали резолюцию по Крыму: Германия, Грузия, Венгрия, Польша, Франция, Хорватия, Израиль, Италия, США, Турция, Великобритания, Эстония, Швейцария и Кипр.

  • Как ранее писал Главред, Комиссия ООН по наркотическим средствам приняла решение об исключении марихуаны из списка опасных веществ - это может привести к более интенсивным исследованиям пользы медицинского каннабиса.
  • Также напомним, в ООН заявили, что в следующем 2021 году мир может ожидать катастрофа - пандемия, голод, вооруженные конфликты, экономический спад.
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