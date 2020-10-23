Интеграция Украины в НАТО: в Кабмине сделали заявление о стратегии альянса

Украина должна четко понимать свою роль в стратегических планах Североатлантического альянса.
В НАТО должны принять решение о включении в свою новую десятилетнюю стратегию безопасности вопроса потенциальной интеграции Украины в Североатлантический альянс. В организации должны четко понимать, что Украина играет серьезную роль в сфере коллективной безопасности Европы.
Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам интеграции в НАТО и ЕС Ольга Стефанишина в эфире телеканала Украина 24.
По ее словам, Киев в процессе работы с альянсом акцентировал внимание на том, что в НАТО должны учитывать интересы Украины в процессе формирования своей стратегии на следующие 10 лет. Украинское государство играет немаловажную роль в вопросах обеспечения европейской безопасности.
"Украина является неотъемлемой частью коллективной безопасности на всем континенте, и один из основных вопросов, который будет рассматриваться при формировании нового видения функционирования НАТО — это обеспечение безопасности в Черном море, которое также невозможно без Украины", - отметила чиновник.Читайте такжеУкраина может оказаться буферной зоной между РФ и НАТО - эксперт
Также она добавила, что в НАТО должны заложить в своей новой стратегии механизм, предусматривающий дорожную карту принятия Украины в Североатлантический альянс.
"Безусловно, мы подчеркивали, что новая стратегия НАТО должна четко определять, как мы имплементируем политическое решение, принятое в 2008 году на Бухарестском саммите, где предусмотрено, что Украина станет членом НАТО", - подчеркнула Стефанишина.
Украина-НАТО новости
- Президент Украины Владимир Зеленский 14 сентября утвердил новую государственную стратегию национальной безопасности. В документе речь идет о том, что государство ставит перед собой цель интеграции в НАТО и Евросоюз, а также стремится к возвращению оккупированных Россией территорий.
- В текущем году заканчивается срок предыдущей десятилетней стратегии Североатлантического альянса. Теперь в коллективном блоке безопасности занимаются разработкой новой стратегии – НАТО-2030, которая определит политику альянса на следующие 10 лет.
- Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украину рано или поздно ждет интеграция в НАТО. Однако для этого государство должно отказаться от влияния Кремля и "криминальных денег".
- Украинский волонтер Юрий Касьянов считает, что Украина в ближайшие 25 лет не сможет стать членом НАТО. Причиной тому он назвал проблемы в сфере государственной политики и конфликт на Донбассе.