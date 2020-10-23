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Интеграция Украины в НАТО: в Кабмине сделали заявление о стратегии альянса

23 октября 2020, 05:18

Украина должна четко понимать свою роль в стратегических планах Североатлантического альянса.

НАТО
В НАТО должны решить вопрос вступления Украины в альянс - Кабмин / Reuters

В НАТО должны принять решение о включении в свою новую десятилетнюю стратегию безопасности вопроса потенциальной интеграции Украины в Североатлантический альянс. В организации должны четко понимать, что Украина играет серьезную роль в сфере коллективной безопасности Европы.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам интеграции в НАТО и ЕС Ольга Стефанишина в эфире телеканала Украина 24.

По ее словам, Киев в процессе работы с альянсом акцентировал внимание на том, что в НАТО должны учитывать интересы Украины в процессе формирования своей стратегии на следующие 10 лет. Украинское государство играет немаловажную роль в вопросах обеспечения европейской безопасности.

"Украина является неотъемлемой частью коллективной безопасности на всем континенте, и один из основных вопросов, который будет рассматриваться при формировании нового видения функционирования НАТО — это обеспечение безопасности в Черном море, которое также невозможно без Украины", - отметила чиновник.Читайте такжеУкраина может оказаться буферной зоной между РФ и НАТО - эксперт

Также она добавила, что в НАТО должны заложить в своей новой стратегии механизм, предусматривающий дорожную карту принятия Украины в Североатлантический альянс.

"Безусловно, мы подчеркивали, что новая стратегия НАТО должна четко определять, как мы имплементируем политическое решение, принятое в 2008 году на Бухарестском саммите, где предусмотрено, что Украина станет членом НАТО", - подчеркнула Стефанишина.

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