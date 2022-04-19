Кабмин выделил 33 млрд гривен на укрепление обороны Украины

Кабмин выделил средства на вооружение Украины / Reuters

Кабинет министров на очередном заседании выделил дополнительные средства на сектор обороны. Они пойдут министерствам обороны и внутренних дел, сообщает Правительственный портал.

Министерству обороны выделили 16 млрд. Основные средства, по словам Дениса Шмыгаля, пойдут на выплаты зарплат военным и помощи семьям погибших героев, а также на ремонт и модернизацию техники.

"Наши Вооруженные силы держат оборону. Держат по всем направлениям, в том числе в городе-герое Мариуполе. Мы верим в нашу победу и верим в ВСУ. Первоочередной задачей правительства остается обеспечение наших защитников", – заявил премьер-министр.

Еще 17 млрд гривен получило Министерство внутренних дел. Эти средства выделили для пограничников, нацгвардейцев, полицейских – тоже составляющих сил обороны Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ВСУ блестяще выполняют задачу номер один – ускорение мира.

Как сказал глава государства в видеообращении, наши бойцы мастерски останавливают атаки оккупантов и реализуют контрнаступления.

"Они уже так закошмарили – в правильном смысле этого слова – российскую обычную авиацию, что та вынуждена применять стратегические дальнобойные самолеты",– заявил Владимир Зеленский.

Читайте также: