Кравчук оценил вероятность начала войны Украины против России

Украина не собирается воевать с Россией - Кравчук/ УНИАН

Россия стремится к урегулированию конфликта на Донбассе исключительно на базе своих интересов. Киев пока не нашел нужных рычагов давления на Москву, однако работает над этим вопросом. При этом Украина не рассматривала и не намерена реализовывать сценарий начала военной кампании против РФ.

Об этом заявил первый президент Украины, глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук в эфире программы Христя TALK, отвечая на вопрос о том, как Киев собирается разрешать российско-украинский конфликт на востоке страны.

По его словам, Россия хочет установить мир, но на своих условиях, на которые, как полагают в Москве, должен согласиться Киев. На данный момент Украина ищет нужные механизмы давления на российскую сторону, однако о войне речи не идет.

"Политические, политически-дипломатические способы влияния и санкции. Не военные формы. Мы никогда не рассматривали, не рассматриваем и в ближайшее время не будем рассматривать вопрос возможной военной кампании против России", - уточнил Кравчук.Читайте такжеЧто ждет Донбасс в 2021 году

Политик также добавил, что в арсенале Украины есть не только план Б по Донбассу. Есть множество вариантов урегулирования ситуации, над которыми работает президент Владимир Зеленский.

"Я думаю, есть не только "План Б". Есть много вариантов возможного решения этого вопроса. И Зеленский говорит о том, что не может продолжаться вечно вопрос войны и мира, который не решается. И я убежден в том, что президент делает соответствующие шаги, соответствующие заявления, соответствующие обращения в этом плане. Какие? Это надо обращаться к президенту. Даже если бы я и знал, я бы вам не сказал", - подчеркнул Леонид Кравчук.

Переговоры по Донбассу