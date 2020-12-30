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Кравчук оценил вероятность начала войны Украины против России

30 декабря 2020, 21:57
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По словам Леонида Кравчука, президент Зеленский продолжает искать возможности решения конфликта на Донбассе.

Кравчук
Украина не собирается воевать с Россией - Кравчук/ УНИАН

Россия стремится к урегулированию конфликта на Донбассе исключительно на базе своих интересов. Киев пока не нашел нужных рычагов давления на Москву, однако работает над этим вопросом. При этом Украина не рассматривала и не намерена реализовывать сценарий начала военной кампании против РФ.

Об этом заявил первый президент Украины, глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук в эфире программы Христя TALK, отвечая на вопрос о том, как Киев собирается разрешать российско-украинский конфликт на востоке страны.

По его словам, Россия хочет установить мир, но на своих условиях, на которые, как полагают в Москве, должен согласиться Киев. На данный момент Украина ищет нужные механизмы давления на российскую сторону, однако о войне речи не идет.

"Политические, политически-дипломатические способы влияния и санкции. Не военные формы. Мы никогда не рассматривали, не рассматриваем и в ближайшее время не будем рассматривать вопрос возможной военной кампании против России", - уточнил Кравчук.Читайте такжеЧто ждет Донбасс в 2021 году

Политик также добавил, что в арсенале Украины есть не только план Б по Донбассу. Есть множество вариантов урегулирования ситуации, над которыми работает президент Владимир Зеленский.

"Я думаю, есть не только "План Б". Есть много вариантов возможного решения этого вопроса. И Зеленский говорит о том, что не может продолжаться вечно вопрос войны и мира, который не решается. И я убежден в том, что президент делает соответствующие шаги, соответствующие заявления, соответствующие обращения в этом плане. Какие? Это надо обращаться к президенту. Даже если бы я и знал, я бы вам не сказал", - подчеркнул Леонид Кравчук.

Переговоры по Донбассу

  • Глава государства Владимир Зеленский в своем интервью 25 декабря заявил, что Киев не устраивают некоторые положения Минских соглашений, поэтому украинская сторона предлагает свой план действий их реализации. На первом этапе речь идет об обеспечении режима прекращения огня и проведения переговоров в рамках советников лидеров государств Нормандского формата.
  • В Кремле 29 декабря сказали, что Россия допускает нормализацию отношений с Украиной, однако для этого в Киеве должна появиться политическая воля. Как утверждают россияне, украинцы якобы не выполняют договоренности по Донбассу.
  • В Офисе президента Украины подвергли критике заявление Пескова и назвали его слова "классической пропагандой". Советник главы ОП Михаил Подоляк заверил, что договоренности на фоне циничных заявлений Кремля не выполняет именно Москва.

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